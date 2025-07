Excanciller despotrica contra Elmer Schialer por tren bioceánico entre Brasil y China: “Sus declaraciones son mortificantes y vergonzosas”

Miguel Rodríguez Mackay criticó la respuesta del canciller sobre acuerdo entre Brasil y China. | Exitosa

Las recientes declaraciones de Elmer Schialer, respecto al megaproyecto ferroviario entre Brasil y China que atravesará territorio peruano, continúan generando reacciones. El excanciller Miguel Rodríguez Mackay arremetió con dureza contra lo expresado por el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, calificando sus palabras de “mortificantes” y “vergonzosas” para la política exterior peruana.

En declaraciones a la prensa, Schialer confirmó que el Perú no fue informado ni invitado a participar en la negociación de un corredor ferroviario que unirá la costa atlántica de Brasil con la costa pacífica de Perú, a través del puerto de Chancay, para facilitar el comercio con China. En ese contexto, Rodríguez Mackay expresó su rechazo frontal al manejo diplomático frente a un proyecto de tal magnitud y criticó la falta de reacción oficial.

Visiblemente indignado declaró: “Lo primero que me ha producido escuchar las declaraciones del canciller y la noticia de Brasil con China es de mortificación y de vergüenza. ¿Cómo es posible que el Perú no sepa nada de lo que están pensando hacer China y Brasil? Esto me hace recordar el pasado donde las potencias, los países con poder, hacían lo que querían con el Perú en el pasado. Eso no se puede repetir en el siglo 21”.

“Unas declaraciones de esa naturaleza de un ministro de Relaciones Exteriores del Perú para que diga ‘supongo. No lo sé. No sabemos. No estamos invitados, no somos parte del entierro’. Estas cosas, a mi juicio, son intolerables en la política exterior. Por eso estamos así como estamos. Sin política exterior, señor”, agregó en declaraciones a Exitosa, cuestionando la capacidad del actual gobierno en la defensa de los intereses nacionales.

Miguel Rodríguez Mackay, excanciller del Perú. Foto: cortesía

El planteamiento de un tren bioceánico que una Brasil y China a través del territorio nacional no es nuevo. Sin embargo, la consolidación de acuerdos bilaterales entre ambos países, omitiendo la participación peruana, encendió las alarmas sobre el nivel de influencia real de Perú en proyectos clave que lo involucran directamente. A juicio del excanciller, el país debió ser parte, como mínimo, de las conversaciones iniciales.

“Por una base primigenia que aprendimos en el ABC de las fronteras que nos dominaron en la diplomacia en el siglo 19 y 20. Por lo menos hemos debido estar allí, invitados en esa mesa. El Perú no existe. Cuando yo escuché estas declaraciones, dije: ¿pero qué es lo que pasa aquí con el Perú?”, mencionó.

El exministro Javier González Olaechea también fue consultado. Aunque defendió el proyecto, considerando que podría ser muy beneficioso para el país, destacó que el Perú debe tener una participación activa. “Conozcamos los términos de este acuerdo que en ningún caso puede determinar el uso del suelo peruano sin previa autorización y sin aceptar las condiciones que ponga el Perú”, destacó.

“Es un entendimiento entre Brasil y China, pero que está sujeto a la participación activa y hasta el control de la ejecución de lo que se acuerde porque el paso de más de 1000 kilómetros por territorio peruano, significa también que puede afectar o beneficiar a las localidades por la que atraviesa”, añadió.

Elmer Schialer confirmó que el país no fue informado sobre acuerdo entre Brasil y China. | Congreso

¿Qué dijo Elmer Schialer?

Luego de conocerse del anuncio de un acuerdo entre Brasil y la compañía estatal China State Railway Group para evaluar la viabilidad de un corredor ferroviario bioceánico que pasaría por territorio peruano, el canciller Elmer Schialer confirmó que el país no fue informado ni consultado.

“Nosotros no tenemos más detalle que ustedes. Supongo que esto es algo bilateral que ha sido acordado, repito, por China, que es un gran amigo de Brasil, pero también del Perú”, reconoció. No obstante, remarcó que no existe ninguna coordinación, comunicación formal ni invitación para que el país participe en los actuales estudios técnicos.

“No hemos coordinado con los países sobre la conexión. Tenemos, digamos, la idea gruesa, que es una idea seductora, es algo importante, pero no tenemos, digamos, el detalle. Un detalle que habrá que hacerlo, como repito, con todo cuidado y prolijidad, ¿no?”, declaró.

Canciller indicó que tienen que revisar los detalles. | Canal N