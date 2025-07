Melissa Klug y Jefferson Farfán se unen por evento deportivo de su hijo, pero sin sus parejas: “Los potrillos”

Melissa Klug y Jefferson Farfán muestran unidad en el estadio: ¿Una señal de reconciliación o solo apoyo a su hijo? Infobae Perú / Captura IG

Melissa Klug y Jefferson Farfán dejaron atrás sus rencillas, y sorprendieron a sus seguidores al aparecer juntos en un evento relacionado con su hijo menor, sin la presencia de sus respectivas parejas, Xiomy Kanashiro y Jesús Barco.

Y es que, la expareja, este 6 de julio, compartieron en sus redes sociales videos del partido de su hijo en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, donde el pequeño Jeremy se encontraba jugando para el club juvenil de Alianza Lima.

El evento llamó la atención no solo porque ambos padres se reunieron para apoyar a su hijo, sino también porque no publicaron fotos con sus actuales parejas, lo que generó especulaciones sobre si fueron juntos al evento. Mientras que tanto Klug como Farfán estuvieron presentes en el partido, ni Xiomy Kanashiro ni Jesús Barco compartieron historias ni fotos relacionadas con el encuentro, lo que sumó más misterio al asunto.

¿Dejaron de lado sus diferencias?

La situación se vuelve aún más curiosa considerando las recientes declaraciones de Melissa Klug, quien insinuó que Jefferson Farfán podría estar utilizando su dinero y su influencia para manejar sus múltiples juicios. A pesar de los enfrentamientos públicos y legales entre ellos, ambos parecen seguir apoyando a su hijo de manera conjunta, dejando claro que, por el bien del niño, pueden dejar de lado sus diferencias.

El apoyo de los dos a su hijo, sin la presencia de sus parejas, ha generado una gran sorpresa entre sus seguidores. Ambos compartieron sus videos de manera efusiva, mostrando el respaldo incondicional que tienen hacia su pequeño. A pesar de sus diferencias y las tensiones legales entre ellos, el amor por su hijo parece ser lo único que los une, al menos en este evento.

Este comportamiento parece contradecir la imagen pública de ambos, ya que hasta ahora siempre se les veía acompañados de sus respectivas parejas en apariciones públicas. La ausencia de Kanashiro y Barco, junto con la actitud cooperativa de Klug y Farfán, sugiere que podría ser el comienzo de una mejor relación entre ellos por el bienestar de sus hijos.

Lo cierto es que, por el bien de su hijo, ambos han decidido poner sus diferencias a un lado y concentrarse en lo que más importa: el bienestar de su pequeño. Sin embargo, la pregunta sigue rondando: ¿Farfán y Klug están pasando más tiempo juntos de lo que aparentan? ¿O simplemente coincidieron en el apoyo a su hijo sin que haya ningún otro motivo detrás? La respuesta aún está por verse.

Melissa Klug lamenta su amistad a Evelyn Vela

Recientemente, Melissa Klug volvió a estar en el centro de la polémica luego de que Evelyn Vela, su examiga de años, hiciera explosivas declaraciones en un en vivo de TikTok. Todo comenzó cuando Vela respondió molesta a un comentario que defendía a la empresaria, lanzando duras insinuaciones sobre su vida personal.

Según dejó entrever, Melissa se habría involucrado con hombres comprometidos y obtenido beneficios económicos de esas relaciones, una afirmación que rápidamente se viralizó.

Ante esto, la madre de Samahara Lobatón no se quedó callada. En diálogo con el programa ‘América Hoy’, Melissa fue tajante. “¡Pobrecita, en serio! Ya no sabe qué hablar de mí... siento tanta lástima por ella. Sus comentarios los tomo de quién viene y ella no existe para mí”, expresó, restándole importancia a las declaraciones de quien alguna vez fue parte de su círculo cercano.

Evelyn Vela cierra la puerta a reconciliación con Melissa Klug: “Esa amistad quedó en la basura”.