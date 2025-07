‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy miércoles 2 de julio

Pamela López respondió a los comentarios sobre su ausencia en el evento “Cochinola”. Según explicó, decidió no ingresar al evento debido a que no tenía ganas y, al no encontrar un box privado, prefirió retirarse, ya que también tenía compromisos relacionados con las actividades de sus hijos. Sin embargo, estas declaraciones fueron cuestionadas por Magaly Medina, quien la acusó de tener un “doble discurso”.