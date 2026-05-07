El programa de visas para nicaragüenses exige nueva fianza con devolución bajo ciertas condiciones

Un pasaporte nicaragüense abierto con una visa B1/B2 estadounidense, un fajo de billetes de 100 dólares y una hoja con la palabra 'Fianza' yacen sobre un escritorio de madera, simbolizando los aspectos financieros y legales de la migración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente implementación de la fianza reembolsable para solicitantes de visa B1/B2 ha cambiado el escenario migratorio para los nicaragüenses que desean viajar a Estados Unidos.

Desde el 2 de abril, quienes obtienen una visa de turismo o negocios bajo este esquema solo podrán ingresar una vez al país y deberán regresar a su lugar de origen en el plazo autorizado para recuperar el depósito.

PUBLICIDAD

El Departamento de Estado incluyó a Nicaragua en un grupo de 50 países sujetos a este plan piloto, cuyo objetivo es reducir la tasa de permanencia irregular.

Los solicitantes —ya sea que tramiten por primera vez o renueven su documento— enfrentan ahora la exigencia de una garantía financiera, que varía entre USD 5,000 y USD 15,000, según lo disponga el oficial consular tras la entrevista, informaron medios locales como Despacho 505 y Confidencial.digital.

PUBLICIDAD

Requisitos y alcance del programa de fianzas

La política afecta a todos los portadores de pasaporte nicaragüense, sin importar la edad ni el país desde donde gestionen la solicitud. Quienes ya tienen una visa de 10 años emitida antes del 2 de abril pueden continuar usándola hasta la fecha de vencimiento, con los plazos habituales de estancia.

Sin embargo, una vez vencida, deberán acogerse al nuevo régimen y solicitar la visa bajo las condiciones de la fianza.

PUBLICIDAD

La medida también abarca a quienes residen fuera de Nicaragua, excepto cuando poseen doble nacionalidad y presentan un pasaporte de un país no incluido en la lista de naciones con restricción. En todos los casos, la visa B1/B2 otorgada será válida para un solo ingreso y tendrá una vigencia de tres meses, con un máximo de 30 días de permanencia.

Las nuevas restricciones al visado en Nicaragua excluyen a ciudadanos con pasaportes diplomáticos u oficiales, según acuerdos bilaterales vigentes.(Cortesía: Redes sociales)

El proceso establece que la fianza no se cobra al inicio del trámite. Solo después de que el oficial consular apruebe la solicitud de visa durante la entrevista, el solicitante recibe por correo electrónico las indicaciones para efectuar el pago y dispone de 30 días para completarlo.

PUBLICIDAD

Formas de pago y procedimiento de reembolso

La Embajada estadounidense en Managua habilitó diversos métodos para facilitar el pago de la fianza, incluyendo tarjetas de débito, crédito, transferencias bancarias y plataformas digitales como PayPal. El depósito puede ser cubierto por el propio solicitante, un familiar, un amigo o una empresa.

El reembolso de la fianza ocurre automáticamente cuando el viajero regresa a su país de origen dentro del plazo autorizado. Para ello, debe completar un formulario, y la devolución puede demorar hasta 90 días en hacerse efectiva. El mismo procedimiento aplica si la persona decide no viajar o si le es negada la entrada en el aeropuerto de destino en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En caso de que el visitante permanezca en el país después de la fecha permitida, perderá el monto depositado y podría enfrentar restricciones migratorias permanentes.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tiene la última palabra sobre la duración de la estadía, y es obligatorio salir del territorio estadounidense antes del límite fijado.

PUBLICIDAD

Prevención de fraudes y recomendaciones oficiales

La Embajada advirtió que no existen intermediarios autorizados para garantizar la aprobación de visas. Toda gestión debe realizarse directamente a través de los canales oficiales de la representación diplomática.

Una visa de Estados Unidos se muestra sobre un fondo blanco, rodeada de billetes de dólar estadounidense y pequeñas banderas del país, simbolizando los requisitos económicos y de inmigración para el ingreso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago solo se realiza mediante sistemas autorizados, como Pay.gov, luego de recibir instrucciones y un código único por correo electrónico.

PUBLICIDAD

El cónsul Corey Bordenkecher insistió en que ningún tercero puede asegurar la obtención del visado y que cualquier oferta de este tipo constituye un fraude. Además, recordó que el primer paso obligatorio sigue siendo el pago de la tasa consular de USD 185, antes de saber si se solicitará la fianza.

Este programa busca controlar la migración irregular y ajustar los procedimientos a nuevas exigencias de seguridad. Los nicaragüenses que deban renovar su visa deberán iniciar el trámite con al menos 90 días de anticipación, pues los tiempos administrativos han cambiado bajo la nueva normativa.

PUBLICIDAD

La medida implica que todos los viajes amparados por la visa B1/B2 se realicen únicamente por aeropuertos comerciales, bajo estricta supervisión y cumpliendo todas las condiciones establecidas para evitar la pérdida del depósito y futuras sanciones migratorias.