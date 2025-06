Trabajadora del hogar que robó 20 mil soles a una adulta mayor fue liberada sin que devuelva el dinero

Según denunció la hija de la víctima, la ladrona fue liberada sin devolver el dinero que poseía al momento de su captura. (Crédito: Latina)

Una mujer que fue contratada como trabajadora del hogar por una familia en el distrito de Ate, robó 20 mil soles que pertenecían a una señora de la tercera edad, quien había ahorrado la suma durante años para costear su tratamiento médico para la diabetes.

La delincuente, identificada como Wendy Churihuanti Yonicaite, fue detenida por la Policía Nacional tras haber sido ubicada en un hotel del mismo distrito, donde se le encontró con 6.700 soles en efectivo y otros lujosos objetos que habría comprado.

La señora Filomena, víctima del robo, había confiado en Churihuanti, quien apenas dos días después de haber comenzado a trabajar en su hogar aprovechó un descuido para llevarse el dinero, dejándola sin recursos para su tratamiento. La indignación de la familia se incrementó aún más cuando se enteraron de que la ladrona fue puesta en libertad tras su captura, sin que el dinero recuperado fuera devuelto.

Trabajadora del hogar que robó 20 mil soles en Ate fue liberada sin devolver el dinero. (Foto: Captura video Latina Noticias)

Familia denuncia falta de ayuda de las autoridades

En declaraciones para Latina Noticias, la señora Gloria, hija de la víctima de robo, dio detalles de la captura y con los objetos con los que fue encontrada Wendy Churihuanti. “La capturaron en un hotel, con 6.700 soles, un fardo de ropa, dos celulares nuevos, relojes nuevos y carteras nuevas. Todo lo que llevaba era completamente nuevo.” No obstante, hasta la fecha la familia no recibe el dinero robado.

“Esta muchacha fue capturada el sábado, y desde entonces nos han tenido dando vueltas. La atraparon en un hotel, pero desde ese día no nos han devuelto el dinero. No sabemos nada sobre el dinero. Nos mandan a la Fiscalía, a la Divincri, a la Tercera Fiscalía, a la Segunda Fiscalía. Ayer también nos dijeron: ‘Vayan, vayan todos los días’. Estamos en este limbo. ¿Quién nos va a devolver el dinero después de que nos lo robó? Ahora no tenemos a quién recurrir, ¿quién se hará responsable de lo que nos pertenece?“, expresó indignada para el citado medio.

La hija de la víctima detalló que pese a la confesión de la criminal, esta fue liberada. Además, señaló que hasta el momento no han recuperado el dinero que le fue incautado a la ladrona.

Liberación de la ladrona

La indignación de la familia creció al enterarse que las autoridades liberaron a la criminal pese a que confesó el robo del dinero y fue hallada contra efectivo y otro objetos de valor.

“La fiscal que la soltó ese día fue la señorita Shella Atineo, junto con el suboficial de la Divincri. Ellos fueron quienes la liberaron, a pesar de que ella confesó haber robado. Dijo: ‘Perdónenme, o discúlpenme’, y con eso fue suficiente para que la dejaran en libertad.”

Según la señora Gloria, las autoridades no procedieron con la denuncia porque ya pasó el periodo de flagrancia del delito, lo que tildó como una injusticia. “Uno se pregunta, ¿cómo es posible que me robe hoy, me esconda dos días, y al tercer día salga tranquilamente como si nada, saludando a todos? ¿Qué tipo de justicia es esta? ¿Qué estamos viviendo? Mi indignación es enorme. Realmente, no hay justicia en este país”.

Huendi Churihuanti fue detenida por la PNP. (Foto: América)

Antecedentes de robo

No sería es la primera vez Wendy Churihuanti comete un crimen. Según la hija de la víctima, la falsa trabajadora del hogar tiene otra denuncia por robar una fuerte cantidad de dinero en la selva.

“Ella dice que es la primera vez que robó, pero eso es mentira. Tiene una denuncia por un robo de 80 mil soles en Satipo. Además, me han llamado desde la selva y desde aquí, diciéndome que esta misma muchacha les robó 1.000 soles y otras pertenencias. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la justicia?”, reclamó indignada.

Wendy Churihuanti fue contratada a través de una agencia y es señalada por el presunto robo de los ahorros de una adulta mayor. Foto: Composición Infobae Perú

Impacto en la salud de la víctima

El caso ha puesto en evidencia las fallas en el sistema judicial, ya que la familia siente que las autoridades no han tomado en cuenta el impacto del robo, especialmente considerando que el dinero sustraído es fundamental para la salud de la señora Filomena.

“Mi madre depende de este dinero para sus medicamentos y chequeos médicos. No puede ser que, después de lo que nos hizo, ella siga impune y sin que se le devuelvan los bienes que robó. La justicia debe actuar. Necesitamos que nos devuelvan al menos el dinero que recuperaron”, insistió Gloria