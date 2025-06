Cómo educar hijos emocionalmente seguros con cuatro pasos esenciales

Giannina Valdivia enseña a madres y padres a nombrar emociones desde el primer año de vida para desarrollar inteligencia emocional.

Para millones de madres, padres y cuidadores en todo el mundo, la crianza es una de las tareas más gratificantes, pero también de las más exigentes. Las dudas, el cansancio, la culpa y la frustración suelen mezclarse con el amor profundo y el deseo de hacerlo bien. Preguntas como “¿Estoy criando bien?”, “¿Cómo puedo darle seguridad y autoestima a mi hijo?” o “¿Cómo ayudo a que sea feliz y resiliente?”, son comunes en la mente de quienes acompañan el desarrollo de un niño o adolescente.

La crianza consciente ha surgido como una respuesta a estas inquietudes, ofreciendo un enfoque más reflexivo y empático, alejado de los modelos autoritarios o permisivos tradicionales. Educar con conciencia implica no solo atender las necesidades básicas del niño, sino también comprender su mundo emocional, cultivar el vínculo afectivo y enseñar herramientas para la vida.

“Amados Padres”: una guía para criar con empatía y firmeza

Consciente de esta necesidad urgente, la especialista en desarrollo personal y educación, Giannina Valdivia Muñoz, ha publicado Amados Padres: Guía de crianza consciente para hijos felices, un libro que se presenta como un acompañante integral para madres, padres y cuidadores desde el nacimiento hasta la adolescencia.

El texto se basa en investigaciones de la neurociencia, la psicología del desarrollo y los principios de la disciplina positiva, ofreciendo una combinación de teoría, ejercicios prácticos y estrategias cotidianas. “Los niños no nacen sabiendo cómo manejar sus emociones ni cómo amarse a sí mismos. Aprenden a través del vínculo, del ejemplo y del respeto con el que los acompañamos”, explica la autora a la agencia Andina de noticias.

El libro Amados Padres ofrece estrategias basadas en neurociencia y disciplina positiva para fortalecer el vínculo emocional.

Cada capítulo de la obra recorre una etapa del desarrollo —desde la primera infancia hasta los 18 años— con situaciones reales, consejos aplicables y reflexiones sobre el papel del adulto como modelo emocional. La propuesta es ayudar a las familias a cultivar el apego seguro, la empatía y la autonomía emocional, pilares de una crianza que busca formar seres humanos seguros, resilientes y felices.

1. Nombrar lo que se siente: el primer paso hacia la inteligencia emocional

Una de las herramientas centrales que describe Valdivia es la capacidad de ayudar a los niños a identificar y nombrar sus emociones desde muy pequeños. Ya en el primer año de vida se puede empezar a poner en palabras lo que sienten: “estás frustrado porque no pudiste hacerlo”, “me siento cansada”. Este acto sencillo tiene un gran impacto: favorece el desarrollo de la inteligencia emocional, reduce la reactividad impulsiva y permite que los adultos respondan con más calma y empatía.

Numerosos estudios en psicología del desarrollo confirman que el vocabulario emocional temprano está asociado con mejores habilidades sociales, menor agresividad y mayor capacidad para resolver conflictos. Enseñar a los hijos a reconocer lo que sienten es el primer paso para que puedan regularlo y expresarlo de forma saludable.

2. Validar, no minimizar: construir un vínculo seguro

Otra herramienta esencial es la validación emocional. A menudo, sin intención, los adultos restan importancia a los sentimientos de los niños con frases como “no es para tanto” o “no llores”. Aunque parecen tranquilizadoras, estas expresiones pueden generar el efecto contrario, haciendo que el niño se sienta incomprendido o avergonzado por sus emociones

La guía incluye ejercicios prácticos para acompañar el desarrollo desde el nacimiento hasta la adolescencia. (Getty)

Validar significa escuchar con presencia y sin juicio, transmitir que lo que siente es legítimo y que puede contarlo sin miedo. Según Valdivia, este acto fortalece el vínculo emocional, enseña a los hijos que sus emociones importan y sienta las bases para una comunicación abierta en la adolescencia y adultez.

3. Educar con el ejemplo: la coherencia como herramienta pedagógica

El libro enfatiza que no basta con decirle al niño qué hacer o cómo comportarse: es imprescindible modelar aquello que se enseña. La forma en que el adulto gestiona su propia frustración, pide disculpas, expresa límites o maneja el estrés tiene un impacto directo en cómo el niño aprenderá a hacer lo mismo.

“Educar con el ejemplo es la herramienta más poderosa”, afirma la autora. Ser consciente de las propias emociones y trabajarlas de forma constructiva ayuda a enseñar, sin palabras, la importancia de la autorregulación, la empatía y la responsabilidad emocional.

4. Construir rutinas emocionales: espacios diarios para la conexión

Finalmente, Valdivia destaca la importancia de crear rutinas emocionales en el hogar: momentos del día en que se hable de lo que se siente, se comparta tiempo de calidad, se establezcan límites amorosos y se fortalezca la conexión afectiva. Estas rutinas pueden ser tan simples como leer juntos antes de dormir, conversar sobre el día o abrazarse al saludarse y despedirse.

La investigación psicológica respalda que las rutinas emocionales son predictoras de mayor seguridad emocional y autoestima en niños y adolescentes. Además, ayudan a prevenir conflictos, fortalecen la confianza y ofrecen un espacio seguro para procesar experiencias difíciles.

Educar con amor consciente: un compromiso para toda la vida

Amados Padres no es una invitación a la perfección, sino al crecimiento compartido. Como subraya su autora, criar con conciencia y amor no significa no cometer errores, sino tener la disposición de reflexionar, pedir disculpas, aprender y seguir construyendo juntos.

En última instancia, se trata de comprender que la crianza es un legado emocional que deja huellas para toda la vida. Al aprender a nombrar emociones, validar sentimientos, educar con el ejemplo y construir rutinas emocionales, los adultos pueden ofrecer a sus hijos un regalo invaluable: las herramientas para amarse a sí mismos y a los demás con empatía y conciencia.