Perú busca ser Destino Cultural de Sudamérica por décima vez en los World Travel Awards: ¿Cómo y hasta cuándo votar?

Magaly Medina afirma que el público no empatiza con el pasado amoroso de Tilsa Lozano: “Solidaridad con ella, no, no lo merece” La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ lanzó duras críticas contra la conductora, recordándole sus antiguos romances y su pasado relacionado con Olinda Castañeda y Blanca Rodríguez