Alcalde chileno pidió licencia por estrés y acabó viajando a Tacna: Contraloría inició investigación y podría sancionarlo

La Contraloría General de la República (CGR) de Chile ha abierto una investigación sumaria contra el alcalde de la comuna de Macul, Eduardo Espinoza (Partido Republicano), con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades relacionadas con un viaje a la región peruana de Tacna, mientras se encontraba con licencia médica.

Según un informe difundido este martes por el medio BioBioChile, el proceso comenzó a raíz de una denuncia presentada por el concejal Michael Urra (Frente Amplio). La pesquisa busca determinar si Espinoza incurrió en una falta administrativa al viajar al extranjero cuando aún era funcionario municipal y tenía licencia por motivos de salud.

La apertura del sumario coincide con el contexto de creciente preocupación por el uso irregular de licencias médicas en el sector público. El propio alcalde solicitó ampliar el período de revisión, con el fin de establecer si se trata de un caso aislado o si existen antecedentes de situaciones similares.

“El uso indebido de licencias médicas no solo afecta la fe pública y los recursos del Estado, sino que también atenta contra un derecho ganado por los trabajadores y trabajadoras”, declaró Urra. “No se puede decir que se está con licencia médica y, al mismo tiempo, estar viajando al extranjero. La probidad y la transparencia no son opcionales”, agregó.

La Contraloría deberá analizar antecedentes migratorios y declaraciones oficiales. Si se comprueban faltas administrativas, podrían aplicarse sanciones. En caso de detectarse posibles delitos, los antecedentes se remitirán al Ministerio Público.

De acuerdo con el medio chileno, el burgomaestre abordó públicamente la situación a inicios de junio, durante una sesión del Concejo Municipal en la que reconoció haber salido del país mientras se encontraba con licencia médica, aunque precisó que el hecho ocurrió en marzo de 2024, antes de asumir como alcalde.

“Figuro en la nómina que se ha dado a conocer de las personas que, estando con licencia médica, habrían salido al extranjero. Esta situación se produjo a principio del año pasado, cuando aún no era alcalde”, explicó. Aclaró que la licencia médica fue otorgada por un cuadro de estrés vinculado a causas laborales y personales, y detalló que viajó a Arica el 2 de marzo, para luego cruzar a Tacna el día siguiente y regresar a Santiago el mismo día.

Más de 850 mil chilenos han ingresado a Tacna en 2024, principalmente por motivos de salud, compras y gastronomía

“No he realizado ningún fraude, ni he tenido ningún beneficio indebido, ni he faltado a mi tratamiento médico. Lo mismo lo señalé en una declaración pública”, sostuvo. Además, manifestó su disposición para colaborar con la Contraloría y aclarar los hechos.

Visitas a Tacna

Tacna se ha posicionado como uno de los principales destinos del turismo fronterizo, impulsado por la masiva llegada de chilenos, especialmente desde Arica. En lo que va de 2024, más de 850 mil ciudadanos chilenos han ingresado por el control fronterizo de Santa Rosa, según datos oficiales de Migraciones.

El atractivo de Tacna va más allá de su cercanía geográfica. La ciudad ofrece servicios médicos de calidad a precios considerablemente más bajos que en Chile, lo que ha convertido al turismo de salud en un fuerte motor de visitas. Además, muchos chilenos acuden para realizar compras a precios competitivos y disfrutar de la gastronomía local.

También ha mejorado su infraestructura turística, con nuevos hoteles, centros comerciales y rutas hacia lugares naturales e históricos como los géiseres de Candarave, el balneario Boca del Río y las pinturas rupestres de Miculla. Todo esto ha permitido atraer no solo a quienes buscan atención médica o comercio, sino también a familias y turistas culturales.

La ciudad destaca por su calidad de vida, facilidad de acceso y una oferta variada que incluye historia, naturaleza y una gastronomía reconocida. Platos como el picante a la tacneña, el adobo y el chicharrón de cerdo son parte de una cocina rica en identidad y tradición, que complementa la experiencia de quienes cruzan la frontera en busca de bienestar, sabor y descanso.