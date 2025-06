Familia de ‘Cri Cri’ rechaza ampliación de prisión preventiva por 6 meses más y piden liberación: “No hay evidencia de abuso”

Familia de ‘Cri Cri’ rechaza posible ampliación de prisión preventiva por 6 meses más. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La familia de Cristian Martínez, conocido como “Cri Cri”, primo del exfutbolista Jefferson Farfán, ha levantado su voz pidiendo justicia, tras la posible prolongación de la prisión preventiva que enfrenta el acusado.

En una emotiva manifestación pública, Cecilia Guadalupe junto a familiares aseguran que no existen pruebas suficientes para sustentar la acusación de abuso sexual presentada por la joven de 19 años. Según su versión, los informes médicos y científicos que se han presentado hasta el momento no apuntan hacia la culpabilidad de “Cri Cri”, y reclaman que ya es hora de que se le otorgue la libertad tras haber cumplido sus 9 meses de prisión preventiva.

Y es que, en el centro de la polémica, la familia de Martínez ha mostrado su preocupación por la posible ampliación de la prisión preventiva por seis meses más. La solicitud de los fiscales podría extender aún más el tiempo de encarcelamiento para el primo de Farfán, quien lleva ya nueve meses bajo custodia mientras se desarrolla la investigación.

La madre del acusado, Cecilia Guadalupe, fue una de las primeras en hablar públicamente del tema, brindando declaraciones durante una entrevista con Magaly TV La Firme. Durante su intervención, Guadalupe rechazó las acusaciones contra su hijo y sostuvo que los resultados de los exámenes médicos realizados no demostraron ningún tipo de agresión hacia la joven denunciante.

“Todo salió negativo, no hay rasguños, no hay evidencia de abuso alguno. Él es inocente”, afirmó la madre de Cri Cri, visiblemente afectada por la situación. A lo largo de su intervención, resaltó que su hijo no tiene antecedentes de comportamiento agresivo y que, según su opinión, las acusaciones de abuso sexual serían un falso testimonio.

“Mi hijo está pagando algo que no ha hecho”, añadió entre lágrimas, insistiendo en que la falta de pruebas debería ser suficiente para que su hijo obtenga su libertad. La madre también relató cómo su hijo se siente abatido por la situación, sin entender por qué se le acusa de algo que no cometió.

Piden la libertad de ‘Cri Cri’

La señora Guadalupe pidió a las autoridades que tomen en cuenta las pruebas a su favor y otorguen la libertad a su hijo, ya que considera que continuar con la prisión preventiva sin pruebas concretas sería un acto injusto.

Por su parte, el tío de Cristian Martínez también se mostró firme en su defensa, pidiendo justicia para su sobrino. Aseguró que todas las evidencias que se han presentado hasta el momento apuntan a su inocencia, y lamentó profundamente lo que calificó como una acusación infundada que ha destruido la vida de “Cri Cri” y su familia. “Estamos siempre orando por él, por su familia, y le pedimos a Dios fortaleza para seguir luchando hasta encontrar la verdad”, expresó.

El caso de Cristian Martínez se remonta a una acusación de abuso sexual ocurrida en la casa de Jefferson Farfán, donde se asegura que el cantante agredió a una joven de 19 años. La denuncia, presentada por la víctima, dio inicio a una investigación judicial que ha llevado a la detención preventiva de “Cri Cri”. Sin embargo, su defensa ha insistido en que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación y que los informes médicos realizados no indican ningún tipo de abuso. La defensa también ha cuestionado el hecho de que, pese a la falta de pruebas, la solicitud de ampliación de la prisión preventiva esté siendo considerada.

Magaly Medina sugiere que se hagan más peritajes

El tema fue tratado en el programa de Magaly Medina, quien también cuestionó las motivaciones detrás de la acusación de la joven. “¿Por qué una joven acusaría falsamente al primo de Jefferson Farfán?”, se preguntó la conductora, sugiriendo que las autoridades deben investigar a fondo los motivos detrás de esta denuncia, ya que se trata de un caso de gran envergadura mediática.

La líder de Magaly TV La Firme también mencionó que, si bien los exámenes psicológicos y la cámara Gesell son herramientas útiles para determinar la veracidad de una denuncia de abuso, también es necesario realizar peritajes más detallados que ayuden a esclarecer la situación.

