Liliana Castro Mannarelli revela sus condiciones para ingresar a ‘Combate’: “Saqué dinero”

Liliana Castro Mannarelli revela sus condiciones para ingresar a 'Combate' | Habla Gus!

Han pasado más de diez años desde que Liliana Castro Mannarelli apareció por primera vez en ‘Combate’, pero recién en este 2025 decidió contar públicamente los detalles que marcaron su ingreso al fenecido programa de ATV. En una reciente entrevista en el pódcast Habla Gus!, la también empresaria reveló que no fue una decisión sencilla, sino una que tomó con plena conciencia y bajo ciertas condiciones que dejó muy claras a la producción del espacio.

Liliana se convirtió en un personaje mediático luego de verse involucrada en uno de los casos judiciales más sonados del país: el asesinato de Myriam Fefer en 2006. Castro mantuvo una relación sentimental con Eva Bracamonte, hija de la víctima, y ambas fueron acusadas de ser autoras intelectuales del crimen. Pasaron cerca de tres años recluidas en el Penal de Mujeres de Chorrillos sin una sentencia firme. En 2012, Liliana fue absuelta y, tras un largo proceso judicial, Eva fue también liberada y declarada inocente en 2015 por la Corte Suprema.

Liliana Castro y Eva Bracamonte durante una audiencia judicial por el caso del asesinato de Myriam Fefer.

Fue en ese contexto, una vez alejada de los tribunales y del foco mediático más agresivo, que Liliana Castro Mannarelli recibió una segunda convocatoria para integrarse a ‘Combate’. “Me convocaron dos veces para Combate. La primera vez no acepté porque Eva aún estaba en juicio y yo no quería estar tonteando en ‘Combate’ cuando ella estaba sufriendo en una cárcel”, confesó durante la entrevista.

¿Cuáles fueron las condiciones de Liliana Castro Mannarelli?

Sin embargo, todo cambió cuando Eva Bracamonte fue absuelta. Con la mente más tranquila, Liliana Castro Mannarelli volvió a evaluar la oferta televisiva, pero no lo hizo sin antes dejar bien establecidas sus condiciones.

Liliana y Tatiana Castro en su presentación oficial en 'Combate', acompañadas por los conductores del programa. (ATV)

“Fui a hablar con ellos y les dije que la única forma que yo entrara al programa era con estas tres condiciones: quiero ganar esto, tiene que estar mi hermana conmigo y no me voy a poner esos trajes. No quería estar con el poto al aire, por respeto a los televidentes”, señaló con franqueza.

Efectivamente, el 5 de noviembre de 2013, Liliana ingresó a ‘Combate’ junto a su hermana gemela, Tatiana Castro Mannarelli. Mientras Liliana se integró al equipo verde, Tatiana se unió al rojo. Su participación duró cerca de tres meses y finalizó en enero de 2014, cuando se anunció que ambas saldrían del programa con el inicio de una nueva temporada.

Liliana y Tatiana Castro junto al elenco de 'Combate', poco después de su ingreso en noviembre de 2013. (ATV)

Castro Mannarelli también explicó que su paso por la televisión fue una decisión estratégica. “Me pareció adecuado ya no trabajar en la Municipalidad porque no me parecía bien que la prensa viniera a entrevistarme en un evento donde estaba el alcalde, cuando yo trabajaba para él”, comentó. Por ese motivo, renunció a su puesto público, se dedicó a ‘Combate’ durante cuatro meses y aprovechó la oportunidad para generar ingresos.

“Me fui de la Municipalidad, me dediqué a esto y saqué dinero para crear mi propia empresa. Trabajé cuatro meses en Combate, hice platita y aquí estoy”, agregó la exparticipante del reality, orgullosa de haber aprovechado esa etapa televisiva para ahorrar e iniciar su camino como empresaria.

Desde entonces, Liliana Castro se ha mantenido alejada de los reflectores. Optó por formarse en el ámbito audiovisual y estudió cine y televisión. Actualmente, es dueña de su propia productora.

Liliana Castro en una de las competencias acuáticas de 'Combate', representando al equipo verde. (ATV)

¿Qué pasó con Eva Bracamonte?

Tras su liberación, Eva Bracamonte se trasladó a Barcelona, España, donde reside actualmente con su pareja, Jann Torrese, y su hija, Franca. En 2019, publicó el libro ‘Más allá del muro’, en el que relata sus experiencias durante los años que estuvo en prisión.

En 2021, anunció su embarazo a través de redes sociales y, meses después, compartió la noticia del nacimiento de su hija. Desde entonces, ha mantenido una presencia activa en plataformas como Instagram y TikTok, donde comparte reflexiones sobre su vida, maternidad y superación personal.

Eva Bracamonte se convirtió en madre en 2021. (Instagram/@lookingforeva)