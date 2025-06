Adiós capibaras: Labubu y sus monstruosos amigos se coronan como los nuevos reyes virales del mercado pop

César Hildebrandt explica qué pasaría en el mundo ante una eventual guerra nuclear: “Ya no es una hipótesis descabellada” El mundo ya no es el mismo que evitó la guerra nuclear en 1962. Las armas no solo siguen existiendo: se modernizan, se dispersan y se integran a nuevos sistemas automatizados. Hildebrandt advierte sobre la pérdida de cordura global, y expertos del SIPRI coinciden: la amenaza se agrava con la IA, la ciberseguridad y el espacio como nuevos escenarios de guerra