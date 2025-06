Onelia Molina niega ser ‘salada’ tras derrota de Nikko Ponce en Celebrity Combat: “Con quien estoy, progresa”. Video: Doble Sentido.

La segunda temporada de Celebrity Combat Perú tuvo uno de sus momentos más virales cuando Onelia Molina apareció en el ring para darle un beso a Nikko Ponce antes de su enfrentamiento con Jenko del Río.

El actor, sin embargo, no logró salir victorioso y fue retirado del cuadrilátero con una lesión nasal, lo que desató una ola de memes y comentarios en redes sociales que apuntaron a la modelo como la “culpable” de su mala suerte.

Pero Onelia, fiel a su estilo, no se quedó callada. A través de su pódcast ‘Doble Sentido’, que conduce junto a Patricio Parodi, negó rotundamente haber “salado” a Ponce y aprovechó para mandar una picante indirecta a sus exparejas.

“Con quien yo estoy, progresa, saca negocio, emprende, sale adelante, curo sus traumas, o sea, por favor, yo salada no soy”, afirmó entre risas.

El gesto de Onelia Molina en el ring no pasó desapercibido. Minutos antes del combate entre Nikko Ponce y Jenko del Río, la modelo ingresó al cuadrilátero como ‘ring girl’, tomó el micrófono y animó públicamente al actor peruano, con quien se le ha vinculado amistosa –y tal vez sentimentalmente– en las últimas semanas. Como broche final, le dio un beso en la mejilla.

Sin embargo, la derrota de Ponce en el primer asalto, tras una hemorragia nasal provocada por un golpe certero de su oponente, fue el detonante para que muchos internautas bromearan con que Onelia le había traído “mala suerte”.

“Yo salada no soy”: la contundente defensa de Onelia

Lejos de molestarse por los comentarios, Onelia decidió tomarse la situación con humor y desdramatizó todo en su podcast. Ante las risas de Patricio Parodi, quien no dejó pasar la oportunidad para bromear sobre su supuesto “beso salado”, la modelo arequipeña fue directa en su defensa.

Tras sus comentarios, también se dio a entrever que habría aprovechado el momento para lanzar una sutil indirecta a sus exparejas, incluyendo al mediático Mario Irivarren, con quien también coincidió esa noche en el evento.

Durante su participación en el evento, Onelia no solo cumplió su rol como modelo del ring, sino que también reafirmó su compromiso con sus amigos. “Nikko me prometió que iba a ganar esta pelea. Y además me hizo otras promesas”, bromeó mientras animaba al público, segundos antes del combate.

Aunque la promesa de victoria no se cumplió, Molina se mostró orgullosa de haber acompañado a sus amigos, entre ellos también Roxana Molina, su compañera de pódcast, quien también peleó esa noche.

Nikko Ponce perdió en el primer round ante Jenko del Río

El combate entre Nikko Ponce y Jenko del Río fue breve pero intenso. Desde el inicio, Jenko demostró superioridad gracias a su experiencia previa en artes marciales, especialmente jiu jitsu. Un golpe bien colocado provocó una hemorragia nasal en Ponce, que tuvo que ser atendido por los médicos del evento. Pese a su deseo de continuar, el segundo asalto solo confirmó el desgaste físico del actor, y el jurado declaró vencedor a Jenko del Río.

Aunque ninguno ha confirmado una relación sentimental, los rumores sobre un posible romance entre Onelia Molina y Nikko Ponce han crecido en redes sociales.

Su constante cercanía, gestos de complicidad, y ahora este beso en público han alimentado las especulaciones. Sin embargo, hasta el momento, ambos han preferido mantener el misterio y enfocarse en sus respectivos proyectos.

Además, esto se da justo cuando Onelia también ha sido vinculada con el futbolista Anderson Santamaría, lo que ha generado aún más atención sobre su vida amorosa.