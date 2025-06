Alejandra Baigorria lanza una advertencia a Onelia Molina: “Si no estás lista, tomas un paso al costado”

Alejandra Baigorria hace advertencia a Onelia Molina: “Si no estás lista, tomas un paso al costado”. Video: Amor y Fuego

La nueva temporada de ‘Esto es Guerra’ ha comenzado con más polémica de la habitual. Esta vez, el conflicto se centra en las tensas declaraciones entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina, luego de que esta última confesara sentirse incómoda por la incorporación de la ‘Gringa de Gamarra’ y Vania Bludau al set del reality.

Fiel a su estilo directo y sin rodeos, Baigorria rompió su silencio en una entrevista para ‘Amor y Fuego’ y respondió a Molina, dejando entrever que la participante podría no estar preparada para asumir los retos y tensiones de un formato tan competitivo como el de EEG.

“Hay que preguntarse realmente si está lista para un reality. Es que es así, uno se puede sentir mal y todo, pero si no estás lista, tomas un paso al costado, respiras”, expresó Alejandra.

Alejandra recuerda su experiencia con Mario Hart: “Yo también me la banqué”

La empresaria aprovechó para recordar que no es ajena a las situaciones incómodas dentro de un set televisivo. De hecho, rememoró los momentos en los que le tocó convivir profesionalmente con su expareja Mario Hart y la pareja de este.

Alejandra Baigorria aconseja a Onelia Molina: "Si quieres estar en un reality tienes que bancártela". Video: Amor y Fuego.

“Fue lo que yo hice en Combate. Un mes o dos meses estuve fuera, viajé, y cuando estuve lista para regresar y trabajar con mi expareja y con la actual de él en ese momento, regresé y estuve preparada. Ya depende de cada quien, son 15 años de experiencia también”, añadió.

Con esa frase, Alejandra dejó en claro que la madurez y la resiliencia son herramientas fundamentales para mantenerse en el mundo del espectáculo, sobre todo en realities donde los conflictos personales muchas veces se entremezclan con el show.

“‘Esto es Guerra’ es mi casa”: la defensa de Ale ante las críticas

Baigorria también fue enfática en defender su regreso al programa de competencia más popular del país. “Mi ingreso no es sorpresa para nadie. ‘Esto es Guerra’ siempre será mi casa”, declaró, reafirmando su vínculo con el programa y descartando cualquier posibilidad de que su presencia sea producto de controversia gratuita.

“Tienes que bancártela. Si tú quieres trabajar en este medio y en un reality, tienes que bancártela. Todas nos la hemos bancado”, insistió.

“Cuántas veces me he tenido que bancar que me han traído al ex, al otro ex, con la que me hicieron cachuda, al otro y a todos durante 14 años, pero es así”, recordó entre risas, evidenciando que las tensiones emocionales son parte inherente del show.

Ale Baigorria hace frente a las críticas de Onelia Molina: "Todos han pasado por momentos incómodos". Video: Amor y Fuego

¿Qué dijo Onelia Molina sobre el ingreso de Baigorria y Bludau?

Pero, ¿qué dijo Onelia Molina sobre Alejandra Baigorria y Vania Bludau? A través de su pódcast ‘Doble Sentido’, la modelo y odontóloga compartió su sentir respecto al reciente ingreso de las jóvenes al reality, asegurando que se trata de una situación que no provocó, pero que la afecta directamente a nivel emocional.

“Definitivamente, creo que ha sido una situación incómoda, que lamentablemente yo no busqué, no generé. Siento que estoy pagando los platos rotos por situaciones y acciones de personas que me faltaron el respeto en su momento”, expresó.

Onelia Molina aclara que no hubiera hecho lo mismo que Alejandra Baigorria y Vania Bludau al ingresar a ‘EEG’: YouTube: TVmos .

Onelia hizo énfasis en que considera injusto tener que compartir set con personas vinculadas directamente con el fin de su relación sentimental con Mario Irivarren, y señaló que nunca aceptaría participar en una situación semejante si los roles estuvieran invertidos.

“Yo no hubiera aceptado entrar y hacer ese tipo de show. Creo que hay un tipo de respeto, consideración y empatía… por mis valores, no actuaría de esa manera”, sostuvo.