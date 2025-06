Solo 91 peruanos están registrados ante la Cancillería en zona de conflicto del Medio Oriente: estiman cerca de 3.900 sin contacto oficial

El conflicto en Medio Oriente ha generado preocupación por la seguridad de ciudadanos extranjeros, incluyendo peruanos. (Composición: Infobae)

En medio del clima de creciente tensión en Medio Oriente, la Cancillería peruana difundió un comunicado destinado a informar sobre las acciones emprendidas para atender a los ciudadanos peruanos residentes o de paso en zonas afectadas por el conflicto. A través de su red de embajadas y consulados, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que mantiene comunicación con los connacionales, ofreciendo orientación y facilitando evacuaciones terrestres, de forma “segura y organizada”.

El mensaje incluyó detalles sobre el número de peruanos registrados en Israel, una mención a los movimientos de la comunidad en Irán y un caso particular: el de la ciudadana Penélope González Barrós. Según el documento oficial, ella fue “atendida oportunamente” por las misiones diplomáticas correspondientes, supervisada por la Embajada del Perú en Ankara hasta su salida de Irán y actualmente se encuentra en Armenia, asistida por la legación peruana en Moscú.

Sin embargo, la versión ofrecida por la propia afectada abre una brecha entre lo que el Estado afirma y lo que se vivió en el terreno. En declaraciones recogidas por el medio Ocurre Ahora, Penélope asegura no haberse sentido protegida en ningún momento por el aparato diplomático del país. Su relato contradice el panorama de atención organizada y cercana descrito por la Cancillería.

Orientación oficial frente a la crisis

Penélope, peruana y exseleccionada nacional, se encontraba en Teherán cuando comenzaron los bombardeos cerca de su vivienda. La situación la llevó a huir junto a su esposo iraní. (Composición: Infobae / captura de pantalla)

Según el comunicado de la Cancillería, las embajadas del Perú en la región permanecen en contacto con los peruanos afectados por la escalada de violencia. “Nuestras embajadas y consulados se mantienen en contacto con los peruanos en la zona de conflicto. Han recibido orientación e información sobre la situación en cada país, así como sobre las evacuaciones por vía terrestre que se están realizando de manera segura y organizada”, indicó el documento.

En el caso de Israel, la misión peruana reportó un registro de 91 ciudadanos empadronados, aunque se estima que la comunidad no empadronada ascendería a unas 3,900 personas. La Cancillería precisó que “hasta el momento no se han reportado connacionales afectados como resultado de los bombardeos”.

Respecto a Irán, la Embajada en Türkiye fue la encargada de seguir la situación de los peruanos en Teherán y otras zonas. Según la Cancillería, se monitorean sus movimientos hacia localidades más seguras y se encuentran “atentos a proveer documentos de viaje de emergencia en caso sean requeridos”.

En el caso de Penélope González Barrós, el comunicado señaló que “fue atendida oportunamente por las misiones peruanas a las que se dirigió”. La Cancillería añadió que la embajada en Ankara “mantuvo contacto permanente con la connacional, a quien monitoreó hasta su salida de territorio iraní” y que, actualmente, se encuentra en Armenia bajo asistencia de la embajada en Moscú, que “ha realizado las gestiones pertinentes para proveerla de transporte, hospedaje y alimentación”.

El documento concluyó con la reafirmación del compromiso estatal con los connacionales en zona de conflicto y la publicación de contactos de emergencia en las embajadas del Perú en Egipto, Israel, Türkiye y Qatar.

Comunicado de la Cancillería

Información de contacto publicada por la Cancillería peruana:

•⁠ Sección Consular de la Embajada del Perú en Egipto

Teléfono de emergencia: (00 20) 122 733 0530

Correo electrónico: consulper-elcairo@rree.gob.pe

•⁠ Sección Consular de la Embajada del Perú en Israel

Teléfono de emergencia: 00 972 52 7050868

Correo electrónico: consulperu-telaviv@rree.gob.pe

•⁠ Sección Consular de la Embajada del Perú en Türkiye

Teléfono de emergencia: 00 90 533 041 08 85

Correos electrónicos: consulado@embassyofperu.org.tr / peruvize@gmail.com

•⁠ Sección Consular de la Embajada del Perú en Qatar

Teléfono de emergencia: 00 974 50 918673

Correo electrónico: consuladoperudoha@gmail.com

El testimonio de Penélope González

Penélope, exintegrante de la selección nacional de gimnasia y clavados, emprendió una huida terrestre sin apoyo consular, tras ser ignorada por las embajadas peruanas en Medio Oriente. (Ocurre Ahora)

Pese a lo descrito por el Ministerio, la experiencia de Penélope refleja una realidad distinta. En entrevista con Ocurre Ahora, afirmó sentirse desamparada por el Estado peruano durante su permanencia en Irán. “Me comuniqué con la embajada de Dubái, de Omán, de Kuwait... Todas me derivaron con la embajada de Turquía”, relató. Ese circuito de referencias sin respuesta concreta se volvió un laberinto, sin una solución clara ni respaldo directo.

Penélope, exintegrante de la selección peruana de gimnasia artística y clavados, emprendió la salida de Irán junto a su esposo iraní, sin acompañamiento oficial.

El único apoyo que logró obtener fue un comentario del cónsul en Kuwait, quien le indicó que “la sección consular en Turquía tiene rutas terrestres para el caso de connacionales en Irán”. Motivada por esa frase, Penélope contactó al consulado peruano en Türkiye. Sin embargo, según explicó, la respuesta del funcionario consistió en una advertencia vaga: “Tienes que salir. Para irte a Turquía tendrías que ir por la ruta terrestre, pero si ves que la situación no es segura, no vengas y quédate en casa”.

Desde el norte de Irán, volvió a escribir al consulado en Türkiye. La respuesta fue una nueva derivación: ahora debía comunicarse con el cónsul de Moscú. “Le dije: necesito tomar una decisión urgente porque la cosa está muy fea. Entonces me dijo que tenía que comunicarme con el cónsul de Moscú”, contó. El ciclo se repitió.

La frustración creció al recibir una respuesta desconcertante del cónsul. “Le dije al cónsul: cuántos peruanos están pidiendo este apoyo. Me respondió: ‘Ah, no, solamente tú’. Hasta el día de hoy no me ha vuelto a escribir, no me ha vuelto a llamar”, dijo.