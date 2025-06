Senamhi advierte que estos distritos de Lima tendrán humedad al 100% durante el inicio del invierno 2025: “estamos respirando agua”

Varios distritos de Lima 'respirarán agua' durante el invierno por la humedad al 100% | Canal N

El invierno ya se hace sentir en Lima y una de sus características más marcadas es la elevada humedad ambiental. Este fenómeno, que afecta la sensación térmica y favorece la aparición de lloviznas, neblina y cielos cubiertos, es reportado por especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) como una de las principales particularidades del clima limeño en esta época del año.

Jhon Cisneros, analista en meteorología del Senamhi, detalla que actualmente los registros son contundentes en distintos puntos de la ciudad. “El distrito de La Molina está registrando una temperatura de 16 grados. Así mismo, hacia Lima Norte, por ejemplo Carabayllo y Puente Piedra alcanzan los 17 grados. Sin embargo, distritos cercanos al mar, como Chorrillos, Santiago de Surco o Jesús María, están registrando alrededor de 17 a 18 grados Celsius”, señala el especialista.

Humedad extrema en Lima durante el invierno

Pero lo que realmente capta la atención de los expertos y la ciudadanía es el tema de la humedad. Carabayllo, por ejemplo, tiene valores del 100%, mientras que gran parte de la capital oscila entre el 95% y el 96%. Cisneros lo sintetiza en una expresión gráfica: “Efectivamente, sí, prácticamente estamos respirando un poco de agua, ¿no? Ya que tenemos porcentajes de humedad muy altos, el 95 o 96% también es demasiado alto y, como mencionas, 80% también en el distrito de Ancón, es bastante elevado”.

Estas cifras no son inusuales para Lima en la transición al invierno. “Son condiciones normales. Se registra de repente un poco más altas que otros años”, confirma el analista. El incremento de vientos, propio del cambio estacional, es un factor que intensifica este fenómeno. “Tenemos un aviso meteorológico con respecto al incremento de viento en la costa, que se va a presentar principalmente en centro y sur. Este incremento de viento ayuda a que la atmósfera se sature y por tanto tenemos valores muy altos de humedad. Estamos llegando casi al 95 al 100%”, explica Cisneros.

La alta humedad atmosférica no solo intensifica la sensación de frío en los distritos costeros, sino que también favorece la presencia de lloviznas dispersas, niebla y neblina. “Todas estas condiciones también ayudan o favorecen a que la atmósfera esté bien cargada de humedad y, bueno, ya por efectos termodinámicos, no procesos físicos, esta atmósfera se satura tanto que puede ayudar o favorecer las lloviznas. También la presencia de niebla y neblina. No hay que olvidar que la neblina o niebla son nubes muy, muy bajas en superficie”, señala el especialista.

¿Cuándo empieza el invierno en Lima?

La llegada del invierno está oficialmente prevista para las 21:42 horas del 20 de junio, pero las condiciones típicas de la estación —cielos cubiertos, sensación térmica baja y humedad extrema— ya se observan en Lima Metropolitana. “Hemos tenido ya algunos días atrás algunas lloviznas algo dispersas. Las condiciones típicas del invierno ya las estamos presentando, a pesar de que todavía no entramos a la estación de invierno”, destaca Cisneros.

El impacto de la humedad es evidente en la rutina diaria: veredas mojadas, pistas resbaladizas y la sensación constante de humedad en la ropa y los interiores de las viviendas. Además, la combinación de humedad y baja temperatura incrementa el riesgo de infecciones respiratorias y afecta en mayor medida a niños, adultos mayores y personas vulnerables.

Senamhi prevé que en los próximos días se mantendrá la predominancia de vientos de sur sobre Lima, razón por la cual seguirán predominando los cielos cubiertos, niebla, neblina y lloviznas, en especial durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana. El organismo recomienda a la población mantenerse informada a través de los comunicados oficiales y adoptar precauciones adicionales ante la llegada del frío más intenso del año.

El escenario climático de Lima durante el invierno está condicionado por factores como la proximidad del mar, la advección de vientos desde el sur y los procesos físicos que saturan la atmósfera de humedad. “Entonces prácticamente estamos respirando un poco de agua”, reitera Cisneros, para resumir cómo gran parte de la vida diaria durante el invierno limeño transcurre bajo el dominio de la humedad que, junto a las bajas temperaturas, define la estación en la capital.