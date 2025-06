“El Perú es una gran fosa que no queremos sacar a la luz”, asegura el poeta Jorge Hurtado

El poeta Jorge Hurtado conversó con Infobae Perú a partir de la publicación de su libro “Cuaderno secreto de una persona secreta”. Video: Paula Elizalde.

Jorge Hurtado dio detalles de “Cuaderno secreto de una persona secreta”, poemario, en el que aborda la profunda huella del conflicto armado interno en Perú. El poeta explicó que su obra nace de la necesidad de reflexionar sobre las heridas y secuelas que la violencia ha dejado en el país durante los últimos 25 años.

- Este poemario no solo se compone de versos sobre el papel, sino también imágenes que van construyendo un discurso.

No olvidemos que el canon literario peruano está lleno de quiebres y uno de los más importantes fue Vallejo con “Trilce”. Pero siempre se ha apostado por emular y no ir más allá de las posibilidades que puede dar el lenguaje. Ahora tenemos un montón de información, otra manera de comunicarnos que no solo viene de lo escrito, sino también de lo visual. Se pueden hacer textos más híbridos.

- ¿La idea inicial sufrió muchas mutaciones?

Sí. Nació de una idea personal, pero no somos seres aislados. Para mí, la creatividad no viene de una inspiración individual, sino una construcción colectiva. La idea inicial era hablar sobre el lenguaje imposible para poder comprender la muerte desde alguien que ha visto el conflicto armado interno. Mi generación creció rodeada de imágenes dolorosas como el despliegue de cuerpos en los patios de las escuelas públicas en lugares donde no había morgues. Fue un período en el que muchas víctimas fueron ajenas al conflicto.

- ¿Una nueva lectura que se diferencia de la hecha por la CVR y hasta el propio cine?

Claro, porque antes se hablaba casi en voz baja del conflicto armado interno sin la mirada de las víctimas. El libro quiere mostrar cómo esta subjetividad rota ha ido encontrando su lugar en la memoria.

- El debate actual sobre ese periodo está repleto de baba. ¿Qué papel deseas que cumpla este libro en ese diálogo?

La idea no es denunciar verdades, sino abrir posibilidades de diálogo que visibilicen a los desaparecidos.

- ¿A ti que te quitó este periodo de nuestra historia?

Crecí en una sociedad rota y me enseñó a comprender que el Perú es una gran fosa que no queremos sacar a la luz. Desde el Congreso se ha impulsado la impunidad de quienes fueron autores directos de grandes masacres.

- ¿Este libro hubiese tenido espacio en una editorial grande?

No lo busqué. Lo conversé con dos amigos de Lima, pero tenía urgencia de publicarlo. Asumí la edición con equipo editorial formado por artistas visuales y escritores que tienen una visión muy particular de las cosas.

- ¿Qué puede lograr un poemario en la lucha por las reparaciones?

Abrir un diálogo desde las emociones. No olvidemos que las grandes memorias que hoy se mantienen han sido gracias al arte y las letras. Las grandes luchas de los peruanos del ande han sido retratados por la literatura en los libros de Ciro Alegría, Manuel Scorza y José María Arguedas. Un libro o una película nos ayuda a mirarnos, es un vehículo de comunicación.

- ¿Qué es lo más difícil de comprender de esta época?

Que no hayamos concluido un pacto como país. A 200 años de la experiencia republicana no hemos alcanzado ese gran nosotros como nación. Somos multinacionales que deberían dialogar. Pero si hay un gran Estado que las aplasta, se beneficiará solo el poder instituido, el que está conformado sobre todo por las grandes élites.

- Una escritora peruana advertía que no debía mezclarse la política con la literatura porque convertía en panfletaria la obra.

Todo lo que hacemos es político, incluido el lenguaje. Lees “Trilce” y es político porque está atentando contra el lenguaje instituido para plantear nuevas formas de comunicarnos. No creo en escritores inocentes porque todos están atravesados por su capital cultural. ¿Desde qué punto de vista escribimos?