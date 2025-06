¿Por qué el paro de transportistas no tuvo el impacto esperado? Marcha al Congreso todavía no ha sido cancelada

Dirigente de transportistas anuncia movilización al Congreso | BDP

El dirigente Julio Campos explicó que muchos conductores y cobradores optaron por trabajar durante la mañana del 18 de junio para asegurar ingresos diarios, antes de sumarse a las protestas, lo que evidenció la baja adhesión al paro de transportistas convocado para esa fecha en Lima. La movilización no logró paralizar el transporte público en la capital, ya que desde temprano se observaron buses de distintas líneas circulando con normalidad.

La convocatoria del paro no fue respaldada de manera uniforme por todo el gremio de transportistas. Campos, representante de uno de los sectores, señaló que se ofreció libertad a los trabajadores para decidir cómo participar: algunos se unirían a las concentraciones, otros a la marcha y un grupo considerable trabajaría hasta el mediodía. El dirigente justificó esta flexibilidad al afirmar: “Se entiende a los compañeros que están laborando. Vamos a esperar a todos hasta el mediodía porque necesitan trabajar y hacer su caja chica, tienen que llevar algo a casa”.

Paro de transportistas se realiza con normalidad: PNP brinda detalles preliminares | Latina Noticias

El plan de acción de los transportistas contempla una reunión en Plaza Norte a las 2:00 p.m., desde donde los manifestantes marcharán hacia la Plaza San Martín, en el centro de Lima. Desde ese punto, el grupo tenía previsto dirigirse al Congreso para presentar sus demandas. Entre los reclamos principales figuraba la exigencia de mejores leyes para la seguridad y la derogación de normativas consideradas perjudiciales para la ciudadanía. No obstante, Campos no precisó cuáles serían las leyes específicas que buscaban eliminar.

El único pedido concreto que mencionó el dirigente fue la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria de un gobierno de transición. Campos expresó: “Exigimos seguridad para seguir trabajando”, y recordó que desde septiembre de 2024 el gremio ha realizado diversas manifestaciones. A pesar de estos esfuerzos, los resultados obtenidos hasta el momento se han limitado a cambios de ministros y la instalación de mesas técnicas, medidas que en un principio recibieron con aprobación, pero que no han producido transformaciones sustanciales en las condiciones laborales del sector.

Solo un sector de transportistas acató el paro nacional en las primeras horas de la mañana | Buenos días, Perú

La jornada del 18 de junio reflejó la fragmentación interna dentro del gremio de transportistas y la dificultad para lograr una paralización total del servicio. La falta de consenso sobre la forma de protesta y la necesidad económica de los trabajadores influyeron en la decisión de muchos de continuar operando durante la mañana. “Vamos a esperar a todos hasta el mediodía”, reiteró Campos, subrayando la importancia de que los conductores puedan cumplir con sus obligaciones familiares antes de sumarse a la movilización.

Desde septiembre de 2024, los transportistas han protagonizado varias protestas, pero los cambios obtenidos hasta ahora no han satisfecho las expectativas del gremio. La instalación de mesas técnicas y los relevos ministeriales no han generado mejoras tangibles en la seguridad ni en las condiciones de trabajo, lo que ha motivado la persistencia de las movilizaciones.

PNP asegura que pese a paro de transportistas, el flujo es normal | BDP

Movilización partida

El paro nacional de transportistas del 18 de junio cuenta con el respaldo de gremios como la Confederación Nacional de Transportistas del Perú (CNTP), ANTRA y la Asociación de Transportistas de Carga Pesada, y se prevé que impacte rutas clave en Lima, Callao y diversas regiones. La movilización se concentra en puntos neurálgicos como el óvalo Santa Anita, el puente Los Ángeles en San Juan de Lurigancho, la plaza Bolognesi en el Cercado y el óvalo La Perla en Callao, desde la medianoche hasta las 23:59. El principal reclamo de los transportistas es la implementación urgente de mayores medidas de seguridad y la presencia policial en zonas peligrosas, ante la creciente amenaza que representan las extorsiones y delitos en carretera, una problemática que afecta a todo el sector.

Hasta la noche del 16 de junio, las autoridades no habían emitido una respuesta oficial a estas demandas, lo que ha incrementado la tensión e incertidumbre. A pesar de la paralización, algunas unidades continuaron circulando, aunque con tarifas más elevadas. Por su parte, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), que lideró la huelga de abril, decidió no sumarse a esta protesta, advirtiendo que las actuales demandas no abordan el tema de la inseguridad ciudadana como eje central.