Comerciante de Puno denuncia competencia desleal de vendedores bolivianos que ingresan al país: “Nos quitan nuestro trabajo”

Un comerciante en Puno denunció competencia desleal por parte de vendedores bolivianos. (Crédito: TikTok/@asuncion_yunguyo)

Una denuncia por competencia desleal llegó desde Puno, donde una comerciante local expresó su frustración por la presencia de vendedores bolivianos en los mercados de la región. Según la denunciante, estos vendedores traen productos a precios más bajos, afectando gravemente a los comercios peruanos de la zona, quienes luchan por sobrevivir en un entorno económico cada vez más difícil.

En un video que fue compartido en la cuenta de TikTok Asunción Yunguyo, la comerciante detalló las dificultades que enfrentan al competir con los precios de los productos importados, que, a su juicio, son una amenaza para el sustento de los trabajadores locales. “Las señoras que traen del campo traen cantidades y venden barato. Ahora los campos de acá de Yunguyo, de todos los lugares, rematan. Nos quitan el trabajo”, expresó, visiblemente molesta.

Comerciantes de Yunguyo en Puno denuncian que competencia desleal de vendedores bolivianos afecta sus negocios. (Foto: Infobae Perú/TikTok:@asuncion_yunguyo)

Precios bajos y trabajo poco valorado

La comerciantes afectada resaltó las diferencias en el costo de los productos y el trabajo realizado por los comerciantes locales. “¿Cuánto está el peón? El peón trabaja 80 soles. ¿Cuánto cuesta el abono? ¿Cuánto cuesta nuestro sudor de la chacra?”, dijo. Además, denunció que los precios de los productos que ellos venden son bajos, y la competencia externa está llevando a los comerciantes peruanos a la quiebra, ya que “nos venden a precios que no podemos igualar”.

La situación se agrava con las restricciones y el control por parte de las autoridades locales, que, según la denunciante, no están protegiendo adecuadamente los intereses de los comerciantes peruanos.

“Nosotros estamos pagando por el sitio, cada metro. Y ¿de dónde vamos a sacar para pagar la luz, el agua?”, cuestionó la mujer, quien afirmó que los precios de los productos y el alquiler de los espacios en los mercados están asfixiando aún más a los vendedores peruanos.

Comercio de peruanos en Yunguyo sería afectado por la competencia desleal de vendedores bolivianos. (Foto: TikTok/asuncion_yunguyo)

Exigen soluciones al alcalde

La denuncia no solo apunta a la competencia externa, sino también a la falta de apoyo del alcalde de la región, quien, según el comerciante, no ha tomado medidas para regular el ingreso de estos productos. “Nos ha olvidado a nosotros, como un padre que se olvida de sus hijos. Si fuimos nosotros quienes lo apoyamos en la campaña, ahora no nos da la cara”, sostuvo.

Finalmente, la comerciante pidió que se tomen medidas urgentes para proteger el empleo y comercio local. “Nosotros, como pueblo, necesitamos que el alcalde solucione estos problemas. Si no lo hace, nos levantaremos todos juntos”, concluyó, haciendo un llamado a la unidad de los comerciantes para exigir soluciones.

Comerciantes peruanos expulsa a bolivianos de feria en Yunguyo

El domingo 9 de junio, comerciantes peruanos en Yunguyo, Puno, protagonizaron un enfrentamiento con vendedores bolivianos que participaban en una feria local. Los vendedores bolivianos, afectados por la crisis económica en su país, cruzaron la frontera con productos, principalmente ropa, que venden a precios bajos debido a la devaluación de su moneda y la preferencia por el sol peruano.

Puno: Expulsan a comerciantes bolivianos de feria | Video: 24 Horas

Este hecho expuso la competencia desleal que enfrentan los comerciantes peruanos, quienes luchan con altos costos de producción y alquileres, mientras los productos bolivianos afectan sus ventas. Los afectados pidieron al alcalde y a las autoridades locales que tomen medidas para regular esta situación y proteger los intereses del comercio local.

La jornada en el parque Isaac Chamorro comenzó en calma, con el flujo habitual de compradores y vendedores. Sin embargo, conforme avanzó el día, un grupo de comerciantes peruanos, molestos por la presencia de los vendedores bolivianos, decidió intervenir de manera directa. Los miembros de una asociación local increparon a los comerciantes bolivianos, con gritos como “Váyanse, váyanse ya”, “Vamos a limpiar todo” y “Ahí está la feria boliviana, váyanse”. La situación escaló rápidamente, evidenciando el malestar por la competencia desleal.

Comerciantes peruanos expulsaron a sus pares bolivianos de una feria dominical en Puno | Foto captura: 24 Horas