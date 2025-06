Cierre parcial en la bajada Armendáriz no afectará el Día del Padre: trabajos del puente Miraflores-Barranco serán de madrugada

Miraflores cerrará parcialmente la bajada Armendáriz por obras

Continúan los trabajos del Corredor Turístico. Para este fin de semana, la Municipalidad de Miraflores anunció un cierre parcial de la bajada Armendáriz con el fin de instalar los vidrios curvos en los laterales del Puente Turístico Miraflores–Barranco. Sin embargo, para no interferir con las celebraciones por el Día del Padre, la restricción vehicular se aplicará únicamente durante la madrugada.

De acuerdo con el comunicado oficial, el cierre se llevará a cabo en dos horarios específicos: desde las 11:00 p. m. del viernes 13 de junio hasta las 7:00 a. m. del sábado 14, y nuevamente desde las 11:00 p. m. del domingo 15 hasta las 5:00 a. m. del lunes 16.

Horarios de cierre en la bajada Armendáriz por obras del Corredor Turístico| Panamericana

Durante estos periodos, inspectores de movilidad urbana estarán presentes en la zona para orientar a los conductores y garantizar una circulación fluida por las rutas alternas habilitadas.

La comuna miraflorina precisó que una vez culminada esta etapa, se reabrirá un carril en sentido norte-sur que anteriormente estuvo ocupado por la polémica grúa. Dicho tramo ya ha sido completamente rehabilitado, lo que permitirá mejorar el flujo vehicular en los próximos días.

Rutas alternas

Debido al cierre de la bajada Armendáriz, la comuna recomienda tomar las siguientes rutas alternativas, según el sentido de circulación:

Sentido norte a sur (desde el Circuito de Playas):

Subir por la avenida San Martín hacia la avenida del Ejército.

Girar a la izquierda en la avenida José Pardo, continuar por la avenida Ricardo Palma y tomar la vía auxiliar de Paseo de la República en dirección sur.

Otra opción es utilizar la bajada Balta, continuar por la avenida Benavides hasta Paseo de la República y seguir hacia el sur.

Miraflores informa sobre el plan de desvíos por obras en la bajada de Armendáriz.

Sentido sur a norte (desde Barranco):

Tomar la salida 2 a la altura de la avenida 28 de Julio hacia la vía auxiliar de Paseo de la República.

Girar a la izquierda por la avenida Ricardo Palma, seguir por la avenida José Pardo hasta del Ejército y subir por San Martín.

Otra vía es por avenida Reducto, seguir por 28 de Julio, subir por la avenida Larco y llegar hasta la calle Shell para tomar la bajada Balta.

Quienes circulan por el Circuito de Playas hacia la Vía Expresa deben usar la bajada Balta, avenida Benavides y continuar por Paseo de la República.

La Municipalidad de Miraflores invoca a los conductores a planificar sus rutas con anticipación y a respetar las señales de desvío para evitar congestión.

Polémica por el Puente Turístico Miraflores Barranco

La gestión del alcalde Carlos Canales en Miraflores enfrenta una nueva controversia en torno a las obras del Corredor Turístico Miraflores–Barranco, un ambicioso proyecto urbano que ha estado en el centro de la atención pública desde su inicio.

A las constantes quejas de vecinos y conductores por la congestión vehicular que generan los trabajos, y a la demora en la entrega —inicialmente prevista para finales de 2024—, se suma ahora una presunta falla en la estructura.

Aparente desnivel en estructura del puente de Miraflores - Barranco genera preocupación en vecinos - 24 Horas Noticias

Imágenes difundidas en redes sociales han generado inquietud entre los residentes del distrito, al mostrar lo que sería un desnivel de varios centímetros en el nuevo puente peatonal que conecta los malecones De la Reserva y Paul Harris, cruzando la Quebrada de Armendáriz.

La supuesta irregularidad fue rápidamente señalada por usuarios, quienes cuestionaron la calidad de la ejecución de la obra.

Vecinos alertan que estructura del Corredor Turístico Miraflores-Barranco tendría deficiencias.

Ante la ola de comentarios, la Municipalidad de Miraflores emitió un comunicado en el que precisó que la estructura aún se encuentra en pleno proceso de construcción y que, hasta el momento, cada una de sus etapas cumple con altos estándares de calidad. La comuna también aseguró que el proyecto está bajo supervisión permanente de especialistas en ingeniería civil y estructuras.