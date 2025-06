Magaly Medina se burla de Tarazona al autodenominarse crítica de TV y la diferencia de Metiche: “Ella es parte de la farándula”

Magaly Medina diferencia a Karla Tarazona de Kurt Villavicencio. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche del 5 de junio, la conductora Magaly Medina opinó sobre las recientes declaraciones de Karla Tarazona, quien se ha autodenominado como crítica de espectáculos. Durante el programa, la periodista no dudó en cuestionar la validez de la opinión de la exactriz cómica en el ámbito de la crítica televisiva, afirmando que ella es más conocida por su vida personal y sus relaciones amorosas que por su capacidad de análisis del entretenimiento.

La controversia comenzó cuando la exmodelo, en una entrevista, manifestó que muchos no le hablaban debido a sus comentarios críticos sobre otros personajes de la farándula. Según Tarazona, sus opiniones incomodan a varios y, por esa razón, algunas personas ya no mantienen contacto con ella.

La exconductora también expresó que los comentarios que emite son importantes dentro del mundo de las comunicaciones y la televisión. “Muchos no me hablan porque los critico, a más de uno le incomodan mis comentarios, otros ya no me hablan porque en el programa criticamos si alguien hace malas cosas”, comentó Tarazona al diario El Popular.

¿Qué dijo Magaly Medina?

Al escuchar estas declaraciones, Magaly Medina no tardó en responder con su habitual estilo directo y sin filtro. “¿Desde cuándo es crítica?”, comenzó la periodista, dejando claro que no veía a Karla Tarazona como una figura imparcial o respetada en el mundo de la crítica de espectáculos.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ subrayó que, en su opinión, la exmodelo es más bien un personaje sobre el que se comenta constantemente en la farándula debido a sus relaciones amorosas, especialmente su romance con Christian Domínguez, un tema recurrente en la prensa del espectáculo.

“Ella es parte de la farándula, ella es más bien criticada, ella es más bien alguien de quien comentamos, pero ¿la conocemos como crítica?”, cuestionó Magaly, desafiando la percepción que Tarazona intenta construir sobre sí misma.

Magaly también recordó que, a lo largo de su carrera, Tarazona siempre ha sido más conocida por sus problemas personales y sus relaciones, que por sus opiniones sobre el entretenimiento.

“Lo único que hace es exhibir el romance que tiene con Christian Domínguez. Siempre a dado que hablar por cada relación que ha tenido y los problemas, buenos o malos, que ha tenido dentro de esas relaciones”, mencionó este 5 de junio.

Magaly Medina compara a Karla Tarazona con Kurt Villavicencio

La conductora también comparó a Karla Tarazona con otros personajes del mundo de la televisión que sí se han ganado el título de “críticos” gracias a su trayectoria en este campo, y mencionó a Kurt Villavicencio, conocido como Metiche, como un ejemplo de un verdadero crítico.

“Lo que conocemos como crítico es a Kurt Villavicencio, que tiene un programa que tiene mucho más rating que el suyo dentro del mismo canal. Y realmente por lo menos lo conocemos, sabemos que él es más ‘rajón’, es más criticón, lo hace desde hace bastante tiempo”, explicó Magaly, dejando en claro que, para ella, Villavicencio cumple con los requisitos para ser considerado un crítico, mientras que Karla Tarazona no.

Magaly Medina también destacó que, aunque Tarazona se autodenomine crítica, su estilo no se compara con el de Kurt Villavicencio. “Si alguien te pregunta, ‘oye, Kurt Villavicencio te criticó tal cosa’, la respuesta es: ‘ah, bueno, Kurt critica todo’. Por lo menos tenemos una idea y asociamos a Kurt Villavicencio más con el comentario, el raje y la crítica que con Karla Tarazona, su compañera del mismo canal”, comentó Magaly. Para ella, Tarazona no tiene la autoridad ni la consistencia para ser tomada en serio como crítica, ya que su rol en la televisión está más vinculado a su vida personal que a una labor de análisis o evaluación de otros personajes del espectáculo.

Finalmente, Magaly no dejó pasar la oportunidad de lanzar una última observación sobre la autopercepción de Tarazona. “Se alucina crítica”, sentenció Magaly con sarcasmo, sugiriendo que la figura pública de Tarazona es más un producto de su propia imaginación que una realidad aceptada por el público o la industria del entretenimiento. Magaly también bromeó diciendo que, seguramente, Christian Domínguez, su actual pareja, debe haberle dicho que “toda la farándula tiembla cada vez que tú abres la boca”. “Bueno, soñar no cuesta nada, es gratis, Tarazona, gratis”, finalizó.

