Jessica Newton responde a Milett Figueroa tras sentirse ‘explotada’ en el Miss Perú: “La ayudamos con sus pendientes financieros”

Milett Figueroa habla sobre su difícil experiencia en Miss Perú, mientras Jessica Newton defiende el enfoque profesional del certamen. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de Magaly TV La Firme del 5 de junio de 2025, Magaly Medina abordó las declaraciones de Milett Figueroa, quien en una entrevista había expresado que se sintió ‘explotada’ durante su participación en el certamen de Miss Perú.

Ante estas afirmaciones, la directora del famoso certamen de belleza, Jessica Newton, respondió a través de una llamada telefónica en el programa, dejando clara su postura sobre el tema. Magaly inició el segmento comentando sobre las declaraciones de la modelo, quien señaló que su experiencia en Miss Perú no fue lo que esperaba, y que la organización, la “explotó” durante el certamen.

Jessica Newton explica por qué las candidatas de Miss Perú no reciben pago por participar, tras las quejas de Milett Figueroa. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Qué respondió Jessica Newton a Milett Figueroa?

“Nos explotaron”, dijo Milet, refiriéndose a las intensas jornadas de trabajo y las expectativas del concurso. Ante esto, Jessica Newton, al ser consultada por el reportero de Magaly TV La Firme, respondió contundentemente:

“Mira, yo entiendo que a Milett le provoque tener publicidad con el tema de Miss Perú, a nosotros con ella no”, refiriéndose a la relación que mantenía la organización con la modelo. Newton aclaró que todo competidor debe saber lo que implica participar en un certamen tan exigente.

“Todo el que va a competir tiene que saber que tiene que levantarse temprano”, expresó la mamá de Cassandra Sánchez, explicando que las candidatas en la competencia nacional deben cumplir con horarios estrictos, como levantarse a las 4 o 5 de la mañana, cumplir con los auspiciadores, asistir a visitas y participar en diversas actividades.

Jessica enfatizó que “ningún concurso del mundo le paga a las representantes por ser parte del certamen”. Agregó que el premio no era un viaje de lujo, sino más bien una oportunidad de trabajo con los auspiciadores y un contrato para participar en el certamen de Corea, algo que Milet, según la directora del Miss Perú, no aprovechó.

Los apoyó con sus problemas financieros

“Milett no fue a Corea a trabajar con los auspiciadores. Entonces no sé a qué premio se refiere, honestamente”, indicó la directora. Jessica también se mostró reticente a hablar sobre la ayuda que Miss Perú brindó a la exchica reality durante su participación, pero dejó entrever que fueron un apoyo importante en varios aspectos, tanto profesionales como financieros.

“Nosotros ayudamos muchísimo a Milet a organizar varios pendientes que ella tenía. Tal vez por el tiempo no lo recuerda, y yo no tengo por qué sacarlo por respeto a ella”, comentó Newton, sin entrar en detalles, pero destacando que lo hicieron “con mucho cariño”. Además, puntualizó que Milett nunca había pagado por la ayuda recibida y que, en su opinión, debería estar agradecida por el apoyo brindado.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Milett Figueroa?

Magaly, al escuchar la respuesta de Jessica Newton, continuó con su comentario. La conductora señaló que el certamen no es para ir de paseo, como parece haberlo pensado Milett. “Ella pensó que este concurso era para irse de paseo, pero no, ninguna candidata se va de paseo, se van a trabajar”, comentó la periodista, poniendo en perspectiva su propia experiencia en el mundo de los certámenes, mencionando que cuando fue acreditada para cubrir el Miss Universo de 1982, las actividades comenzaban desde temprano y no cesaban hasta la noche.

La comunicadora recordó que, aunque ella era una periodista acreditada, las jornadas eran igualmente exigentes. “Ellas bajaban a tomar desayuno a las siete y media de la mañana, maquilladas en punta de pie. Nosotros llegábamos casi la mayoría entre ocho y ocho y media de la mañana, y empezábamos las actividades junto con ellas en diferentes sitios y no parábamos hasta las nueve de la noche”, relató, comparando su experiencia con la de las candidatas.

