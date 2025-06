Esto es lo que tienes que hacer para que tu perro no sienta frío en las noches de otoño e invierno

Para acondicionar la cama de tu perro usa mantas térmicas, cojines gruesos o camas elevadas del suelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del otoño y el avance del invierno en el Perú, no solo las personas sufren los efectos de las bajas temperaturas. Las mascotas, especialmente los perros, también pueden verse afectadas por el frío, en especial durante las noches. Aunque algunos creen que por tener pelaje los perros resisten el clima, lo cierto es que muchas razas, sobre todo las pequeñas o de pelo corto, son sensibles al descenso de temperatura.

Cuidar la salud de tu mascota en esta temporada es fundamental para evitar enfermedades respiratorias, problemas articulares o incluso hipotermia. Por ello, es importante saber cómo proteger a los perros del frío nocturno y qué medidas tomar para que pasen esta época del año de forma cómoda y segura.

Consejos para mantener abrigado a tu perro por la noche

Para proteger a tu mascota, considera estas recomendaciones:

Evita que duerma en exteriores : asegúrate de que pase la noche en un espacio cerrado, cálido y sin corrientes de aire.

Acondiciona su cama : usa mantas térmicas, cojines gruesos o camas elevadas del suelo para evitar el contacto directo con superficies frías.

Abrígalo si es necesario : algunas razas pequeñas o de pelo corto pueden beneficiarse de un abrigo para dormir, siempre que sea cómodo y no lo incomode.

Mantén su pelaje cuidado: cepillar su pelaje ayuda a conservar el calor y evita que se moje o ensucie fácilmente.

Enfermedades que sufren los perros por el frío

La hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal del animal cae por debajo de lo normal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frío no solo causa incomodidad en los perros, sino que puede provocar diversas afecciones. Entre las más comunes están:

Tos de las perreras (traqueobronquitis infecciosa): muy común en invierno, se transmite fácilmente entre perros y se agrava con el frío.

Bronquitis y neumonía canina : infecciones respiratorias que pueden requerir tratamiento médico.

Dolores articulares o artritis : especialmente en perros adultos o de edad avanzada, que sienten rigidez y malestar por las bajas temperaturas.

Hipotermia: ocurre cuando la temperatura corporal del animal cae por debajo de lo normal, lo cual puede ser peligroso o incluso mortal.

Los perros más sensibles al frío

Las razas de perros más pequeñas o de pelo corto, son más sensibles al descenso de temperatura debido a que tienen menor capacidad para conservar el calor corporal. Los perros pequeños suelen tener un metabolismo más acelerado y una mayor proporción de superficie corporal expuesta al frío, lo que los hace perder calor rápidamente. Además, las razas de pelo corto carecen de una capa densa de pelaje que actúe como aislante térmico, lo que las deja más vulnerables a las bajas temperaturas. Esto puede provocarles temblores, rigidez muscular o incluso enfermedades respiratorias.

Para proteger a tu perro del frío durante el día, evita paseos muy temprano o muy tarde (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otoño e invierno, estas razas necesitan cuidados especiales como abrigos, camas térmicas y ambientes protegidos del frío y la humedad. No es recomendable que duerman en exteriores ni en pisos fríos. Brindarles el abrigo necesario no solo mejora su confort, sino que previene problemas de salud que podrían complicarse si no se actúa a tiempo.

Perros: cómo protegerlos del frío durante el día

No solo la noche es fría en otoño e invierno. También durante el día, sobre todo en las mañanas, se sienten los efectos del clima. Para cuidar a tu perro durante el día:

Evita paseos muy temprano o muy tarde : elige las horas más cálidas, entre las 10 a. m. y 3 p. m.

Proporciónale una alimentación adecuada : consulta con el veterinario si necesita más calorías para mantener su energía y temperatura corporal.

Dale acceso a lugares soleados : permitirle descansar al sol ayuda a regular su temperatura.

Sécalo bien si se moja: si sale a pasear y se moja por la lluvia o neblina, asegúrate de secarlo completamente al regresar.

Recuerda que si tu perro presenta temblores, secreción nasal, tos persistente o falta de apetito durante estos meses fríos, lo mejor es llevarlo al veterinario. Un perro bien cuidado también es un perro sano y feliz, incluso en los meses más fríos del año.