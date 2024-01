¿Cuánto frío aguanta un perro? Estas son las temperaturas que soporta según su tamaño

Dos personas juegan con un perro en la nieve (Mikhail Nilov/Pexels)

Aunque los perros suelen tener una gran mata de pelo para protegerles de la temperatura exterior, no siempre es suficiente. La Dirección general de Derechos de los Animales ha alertado en redes sociales de que las bajas temperaturas de estos días “son críticas para los animales a la intemperie” y pueden tener efectos dañinos en las mascotas. Por ello, ha pedido que se tenga “un especial cuidado” a la hora de salir a la calle.

Aconseja revisar las temperaturas antes de salir de casa para saber cómo proteger de mejor manera a los perros. Los perros pueden aguantar mejor o peor el frío dependiendo de su raza o tamaño. Siguiendo este último aspecto, veterinarios de la Universidad de Tufts han elaborado una tabla en la que clasifican a estos animales en tres tipos: pequeños, medianos o grandes.

Cómo afecta el frío a los perros según el tamaño

Tabla de la Universidad de Tufts que muestra las temperaturas en las que los perros se sienten cómodos (Dirección General de Derechos de los Animales)

Según las indicaciones de estos expertos, los perros pequeños pasean tranquilamente con temperaturas entre 12 y 15º C, con un riesgo poco probable hasta los 7º C. Se entra en un terreno preocupante entre los 4 grados y los -1º C, donde dependiendo de la raza aguantarán mejor o peor el frío. La zona de peligro comienza a partir de los -4º C y, por debajo de eso, se estaría ante una situación crítica para la salud del animal.

Para los perros medianos, no habría problemas hasta los 7º C y, dependiendo de la raza, podrían aguantar bien hasta una temperatura de -1º C. Entre los -4º C y los -9º C se estaría en una situación peligrosa, que se convierte en crítica entre los -12º C y los -15º C.

Los perros grandes, en cambio, pueden aguantar hasta temperaturas de 4º C sin evidencias de que tengan frío o con poco riesgo de tenerlo. Dependiendo de la raza, aguantarán mejor o peor las temperaturas entre 1º C y -4º C. Es a partir de los -6º C cuando comienza a ser peligroso para este tipo de perros salir a la calle, con una situación crítica entre los -12º C y los -15º C.

Para seguir esta tabla con mayor precisión, habrá que tener siempre en cuenta el tipo de perro que se tiene. Razas como el husky siberiano, el San Bernardo o el Chow Chow suelen aguantar bien en bajas temperaturas. En cambio, los galgos, chihuahuas o pitbulls lo pasan peor con el frío y necesitan mayores cuidados.

Otros consejos útiles para el cuidado de los animales

Además de abrigos perrunos para proteger del frío, la Dirección General de Derechos de los Animales advierte de que hay que tener cuidado con las almohadillas de sus patas al sacarlos a pasear. Su sensibilidad aumenta, por ejemplo, con el ambiente húmedo.

Respecto a los animales callejeros, pide poner especial atención a los gatos callejeros. “Los gatos de colonias felinas se refugian en los coches, antes de arrancarlo, da un golpecito en el capó para que salgan. Los refugios para estos gatos son ahora más que nunca necesarios, respétalos”, explican. Además, como acto extra para ayudar, aconseja dejar alimento para aves en balcones y ventanas que ayuden a su nutrición.