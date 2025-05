Papa León XIV recibió en audiencia al cardenal Angelo Becciu: quién es y por qué fue condenado a cinco años y seis meses de cárcel

Papa León XIV recibió al cuestionado cardenal Becciu. | Fotocomposición Infobae Perú

La agenda del Papa León XIV generó especial interés por una visita en particular. Se trata del cardenal Angelo Becciu, quien fue condenado en primera instancia a cinco años y seis meses de cárcel. La audiencia fue confirmada y publicada por la oficina de prensa de la Santa Sede.

Tal como se ve en el itinerario público del vicario de Cristo, además de recibir a directivos y futbolistas del equipo de fútbol del Nápoles; al Sr. Hussein El Saharty, embajador de la República Árabe de Egipto; y la reverenda Hermana Alessandra Smerilli, secretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y el Emmo. Card. Fabio Baggio, se reunió con el religioso que renunció a participar del Cónclave.

“Por el bien de la Iglesia, a la que he servido y continuaré a servir con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y serenidad del cónclave, he decidido obedecer como siempre he hecho a la voluntad del papa Francisco y no entrar en el cónclave a pesar de seguir convencido de mi inocencia”, pronunció entonces, en un mensaje compartido por su abogado a los medios de comunicación.

Aunque no se han develado oficialmente los detalles de la reunión, de acuerdo a fuentes de ABC, Becciu reiteró su inocencia y le dio personalmente al sumo pontífice su versión sobre por qué fue obligado el 23 de septiembre de 2020 a renunciar a los derechos cardenalicios y por qué fue condenado en 2023 a cinco años y seis meses de prisión por el tribunal civil del Vaticano.

El Papa, quien ha liderado varias reformas para instigar mayor transparencia dentro de la administración de la Iglesia, ha mostrado interés en abordar personalmente los asuntos más controvertidos que rodean a sus miembros, de acuerdo a una fuente extraoficial.

¿Quién es el cardenal Angelo Becciu?

Angelo Becciu nació en 1948 en Pattada, Cerdeña, Italia. Ordenado sacerdote en 1972, Becciu desarrolló rápidamente una carrera dentro del servicio diplomático de la Santa Sede. Durante su trayectoria, ocupó diversos cargos en países como Angola, Francia y Estados Unidos, antes de ser nombrado nuncio apostólico en Cuba y posteriormente en otros países.

En 2011, el Papa Benedicto XVI lo designó Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, uno de los puestos más influyentes dentro de la administración vaticana. En 2018, el Papa Francisco elevó a Becciu al Colegio Cardenalicio y lo nombró prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Sin embargo, su reputación comenzó a empañarse debido a una serie de investigaciones.

FOTO DE ARCHIVO. El cardenal Angelo Becciu, condenado a cinco años y medio de cárcel, durante la grabación del programa televisivo de entrevistas "Cinque minuti" ("Cinco minutos") en Roma, Italia. 18 de diciembre de 2023. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El cardenal Becciu fue condenado en 2023 a cinco años y seis meses de prisión por cargos relacionados con corrupción y malversación de fondos. Este veredicto fue el resultado de una investigación crítica que reveló su implicación en transacciones financieras opacas y turbulentas inversiones inmobiliarias en Londres. La investigación, que representó un hito en la lucha contra la corrupción interna, al convertirse en la primera de este nivel contra un cardenal ante el Tribunal Penal del Vaticano, abordó varias operaciones financieras irregulares, incluyendo la polémica compra de un edificio de lujo en Sloane Avenue, Londres, mediante recursos del Óbolo de San Pedro, la colecta internacional destinada a obras de caridad del pontífice.

Durante el proceso judicial, también salió a la luz una donación de 125.000 euros a una asociación vinculada a la Cáritas de Ozieri, en Cerdeña, presidida entonces por un hermano del cardenal. Los cargos enfatizaban que Becciu había desviado fondos de la Iglesia para sobornar a testigos y beneficiar económicamente a su familia. A fin de revertir la sentencia en primera instancia, el purpurado sardo, de 76 años, ha presentado un recurso contra la condena. El juicio de apelación se abrirá en el tribunal civil del Vaticano el próximo 22 de septiembre, cinco años después de la renuncia.