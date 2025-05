Rectora de la UNI califica de “dictatorial” a López Chau y expone presuntas irregularidades durante la gestión del candidato

Alfonso López Chau es cuestionado pr la nueva rectora de la UNI. Foto : Andina / Instagram

La rectora de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Shirley Chilet, calificó de “dictatorial” al exrector de su misma casa de estudios, Alfonso López Chau, durante una conferencia de prensa, este martes 20 de mayo.

La arquitecta contó que cuando llegó a presidir el Comité Directivo del Centro Preuniversitario de la UNI, el contador les comunicó que el presupuesto había disminuido “sin comunicación alguna”. Asegura que solicitó, a través de un acuerdo conjunto, por la razón del retiro de fondos.

“Por supuesto que a reiteradas veces se le pidió y nunca dio una respuesta firme al respecto. También se elevaron las tasas de retención del centro preuniversitario, pasaron del 30 al 70% sin ninguna consulta, tampoco, sin saber por qué se estaban aumentando las tasas de retenciones”, explicó.

Esta situación, sostiene, también sucedió en la oficina de Admisión, donde la tasa aumentó del 40% al 80%. “Inicialmente, salían resoluciones rectorales solamente por un periodo corto y que luego iba a haber una evaluación, pero nunca se dio eso, seguían los descuentos correspondientes”, acotó.

Luego, acusó a López Chau de retirarla de su puesto. “Como mi persona siempre ha sido la persona que ha estado pidiendo explicaciones al respecto, pasó poco tiempo y me sacaron del comité. Él me sacó del comité directivo, Cepre UNI”, recalcó.

“Uno de los problemas fundamentales también de nuestra relación ha sido que él comenzó al inicio a colocar a todos los directores, jefes de todas las dependencias, incluso la que corresponde al vicerrectorado Académico, sin consulta, sin pedir opinión, nada en absoluto, de manera imponente” subraya.

Es en este momento donde Chilet califica al exrector de “dictatorial”. “Entonces algo que un poco que también no era correcto, lo que venía haciendo porque ya se veía la persona que más dictatorial que todo lo quería él, manejar la universidad”, resaltó.

Seguidamente, recordó que ambos se ha encontrado en diferentes Consejos Universitarios y Asambleas Universitarias, donde ella cuestionaba temas económicos, que, desde su perspectiva, “no han tenido mayor sustento”. “Siempre he pedido un informe del área donde viene, por qué se está dando y esas situaciones creo que no ha sido de agrado de él”, afirma.

López Chau perdió los papeles

El precandidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, ha vuelto a ser protagonista de noticias durante estos últimos días, debido a que en una entrevista reciente con Modesto Montoya, se mostró alterado.

El diálogo, que se extendió por cerca de 50 minutos, estuvo marcado por ataques personales y acusaciones. El invitado criticó al exministro del Ambiente, por su falta de conocimiento sobre el hidrógeno verde, a pesar de ser físico, y lo acusó de envidia y mezquindad.

Alfonso López Chau ataca a Modesto Montoya en plena entrevista. Foto: composición Infobae/captura YouTube

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Montoya cuestionó a López Chau sobre el descenso de la UNI en el ranking de investigación. Se mostró molesto por la falta de reconocimiento a los logros de su gestión, preguntando a Montoya qué había hecho él durante todos esos años.

En otro punto de la entrevista, sacó a relucir el bajo puntaje que Montoya obtuvo entre los estudiantes de la UNI en 2023, calificándolo de “poca cosa”. Montoya no se quedó callado y lo cuestionó sobre su ausencia en el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Renacyt), a lo que el precandidato respondió que no estaba registrado porque no había querido.

López Chau es el actual precandidato a la presidencia de la República con Ahora Nación, partido que él mismo fundó y donde su hijo es presidente. La organización se encuentra en diálogo con otras en miras a las elecciones 2026, como el Nuevo Perú y Primero la Gente.