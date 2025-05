Falta de personal en Migraciones en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez genera retraso en pasajeros

Madre de familia se quejó por la falta de personal en Migraciones en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez | Latina TV

Continúa la ‘marcha blanca’ en el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el Callao y los pasajeros vienen reportando dificultades para llegar al establecimiento.

En diálogo con Latina, una mujer que estaba esperando a una de sus hijas que regresaba de Italia para visitar el país, dijo que si bien el avión que transportaba a su familiar ya había aterrizado hace una hora, había demoras en el área de Migraciones. La respuesta que le dieron las autoridades era que solo estaba funcionando en tres módulos.

“Hay muy pocas personas que nos pueden dar información, hemos dado vueltas con mi hija, hasta llegar aquí al punto, pero lo que más me indigna es la demora, que estoy esperando una hora”, lamentó.

Además, comentó que la experiencia había sido fastidiosa y tediosa, para ella y las personas que los trasladó. “En taxi he venido, un poco que se ha incomodado el conductor, porque en el ingreso, no hay señalización, no está tan clara, para tener una vía más exacta”, aclaró. Finalmente, mencionó que utilizarán un aplicativo para regresar a su casa.

El abanico de puestos disponibles en el nuevo Jorge Chávez es amplio. (Foto: Andina)

Reducen espacio a Migraciones

Tal como mencionó la persona afectada, la institución del Estado, adscrita al Ministerio del Interior, se ha visto realmente afectada en el proceso de renovación del aeródromo más importante del Perú.

El director de registro y control migratorio de la entidad, Fernando Núñez, aclaró que ahora tienen un 40% menos de espacio que tenían anteriormente. Pasaron de poseer 900 hectáreas a casi la mitad.

“Ese es un punto que nosotros hemos señalado. Sin embargo, ante esta situación, Migraciones ha tomado medidas para mitigar los riesgos que esto significa. Hemos, en primer lugar, incrementado un 40% el número de inspectores migratorios. Teníamos 15 en la salida de Migraciones y ahora tenemos 21. “Teníamos 24 en llegadas y ahora tenemos 33″, explicó.

“Adicionalmente, a ello, Migraciones ha implementado un nuevo sistema de control automatizado de fronteras, lo que conocemos como las E-Gates. Son un sistema de control automatizado de fronteras que va a poder usado por pasajeros peruanos y ciudadanos extranjeros, que cuenten con carné de extranjería en Perú”, añadió.

¿De qué trata la ‘marcha blanca’?

La ‘marcha blanca’ implementada por el aeropuerto Jorfe Chávez es un proceso es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del terminal, cuya inauguración oficial está programada para el próximo domingo 1 de junio. Durante esta etapa, se busca evaluar y ajustar los procedimientos antes de que el aeropuerto opere a plena capacidad.

De acuerdo con declaraciones del exministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, este nuevo terminal representa un avance significativo para el país, ya que permitirá duplicar la capacidad de atención de pasajeros, pasando de 15 a 30 millones anuales.

Además, se espera que posicione al Perú como un centro aeroportuario competitivo en la región. Este proyecto, que había enfrentado retrasos bajo la administración de la presidenta Dina Boluarte, finalmente está en marcha con el objetivo de modernizar la infraestructura aeroportuaria del país.

Durante esta fase inicial, las empresas Aerolíneas Argentinas, Volaris, Arajet, Air Europa y Aero República (Wingo Colombia) estarán operando desde el nuevo terminal. Estas compañías realizarán entre 8 y 10 vuelos internacionales diarios, lo que permitirá evaluar la capacidad operativa del aeropuerto en condiciones controladas. Los pasajeros que viajen con estas aerolíneas han recibido instrucciones específicas para evitar contratiempos, como llegar con suficiente antelación al aeropuerto.

Uno de los principales consejos emitidos por Lima Airport Partners (LAP), la empresa concesionaria del aeropuerto, es ajustar los tiempos de traslado hacia el terminal. Debido a la ubicación y las nuevas condiciones de acceso, se recomienda salir hasta 45 minutos antes de lo habitual para llegar con al menos tres horas de anticipación al vuelo. Este margen de tiempo es crucial para evitar retrasos y garantizar un proceso de embarque sin inconvenientes.