Pasajeros se quejan de las demoras en los módulos de Migraciones del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez para tramitar su ingreso al Perú

Pasajeros reportan demoras en los módulos de Migraciones del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez | Latina TV

La emoción del reencuentro contrasta con la frustración de la espera. El nuevo aeropuerto Jorge Chávez, en su fase de marcha blanca iniciada el 15 de mayo, continúa recibiendo a cientos de pasajeros. Sin embargo, pese al entusiasmo de quienes pisan nuevamente suelo peruano, las primeras jornadas han evidenciado falencias operativas que afectan tanto a viajeros como a sus parientes.

Desde temprano, decenas de personas aguardan con ansias a sus seres queridos. Algunos portan carteles, globos o incluso disfraces, como Elizabeth, quien llegó al terminal vestida de dinosaurio para recibir a sus familiares provenientes del extranjero.

No obstante, su entusiasmo se fue diluyendo con el paso del tiempo. “Hace más de hora y media que aterrizó el vuelo, pero aún no salen. No me han dado información clara. Un orientador me mandó al otro aeropuerto y al final era aquí. Me confundieron”, relató ante las cámaras de Latina Noticias.

Los familiares expresaron su preocupación por la falta de personal en la zona de Migraciones - Créditos: Latina TV.

El principal problema detectado por los usuarios es la demora en el área de Migraciones. Una joven peruana que retornó al país después de un año relató que, si bien el aeropuerto está bien señalizado internamente, el ingreso fue excesivamente lento.

“Me he tardado cerca de media hora solo en Migraciones. Son pocas personas las que están atendiendo en los módulos y eso ha ralentizado todo”, comentó ante el citado medio de comunicación.

Los testimonios coinciden. Una señora, quien esperaba la llegada de su hija desde Italia, aseguró que el vuelo aterrizó hace más de una hora, pero el retraso persistía. “La demora no es por el vuelo, sino por Migraciones. Mi hija ya aterrizó, pero aún no sale”, declaró mientras sostenía un globo de bienvenida.

Madre de familia se quejó por la falta de personal en Migraciones en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez | Latina TV

El malestar también alcanza a quienes ofrecen servicios alrededor del aeropuerto, como los taxistas. La misma madre indicó que el conductor que la trasladó expresó su incomodidad por la falta de señalización: “No hay información clara. Son pocas personas las que pueden orientarte y los letreros no ayudan mucho. Él se fastidió porque no sabía por dónde ingresar”, añadió.

Si bien la marcha blanca es una etapa de prueba pensada para detectar y corregir este tipo de fallas antes del funcionamiento total, los entrevistados señalaron que la falta de personal, la deficiente señalización externa y la escasa orientación al público están generando una experiencia incómoda.

¿Cuáles son los vuelos internacionales involucrados en la ‘marcha blanca’?

Estos son los vuelos que despegan y aterrizan en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

Aerolíneas Argentinas (a partir de 15 de mayo)

Llegadas diarias desde Buenos Aires hacia Lima desde las 20 horas

Salidas diarias desde Lima hacia Buenos Aires desde las 22:40 horas

Air Europa (a partir de 16 de mayo)

Llegadas diarias desde Madrid hacia Lima desde las 04:20 a.m.

Salidas diarias desde Lima hacia Madrid desde las 10:20 a.m.

Volaris (a partir de 16 de mayo)

Llegadas diarias desde México hacia Lima desde las 05 a.m.

Salidas diarias desde Lima hacia México desde las 10:20 a.m.

Arajet (a partir de 16 de mayo)

Llegadas desde Punta Cana hacia Lima

Lunes: 12:10 a.m.

Miércoles: 12:30 a.m.

Viernes: 12:05 a.m.

Domingo 03:40 a.m.

Salidas desde Lima hacia Punta Cana

Lunes: 03 a.m.

Miércoles: 03 a.m.

Viernes: 03 a.m.

Domingo: 05 a.m.

Llegadas desde Santo Domingo hacia Lima será el lunes y miércoles de 1:30 a.m.

Salidas desde Lima hacia Santo Domingo será desde el lunes y miércoles desde las 3 a.m.

Aero República (Wingo Colombia)

Llegadas desde Bogotá hacia Lima

Martes: 01:10 a.m.

Sábados y domingos: 12:55 a.m.

Salidas desde Lima hacia Bogotá

Martes: 02:00 a.m.

Sábados y domingos: 01:45 a.m.