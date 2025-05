Magaly Medina destruye a Sofía Franco por negar relación con Álvaro Paz de la Barra: “Muy en el fondo se avergüenza”

Magaly Medina sin filtros contra Sofía Franco: “Si no tuviera nada con Álvaro, ya se habría divorciado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La exconductora Sofía Franco vuelve a estar en el ojo de la tormenta mediática, esta vez por insistir en minimizar su vínculo actual con Álvaro Paz de la Barra. La expresentadora brindó una entrevista a un medio local donde aseguró que no le afectan las críticas sobre su cercanía con su exesposo, afirmando tener “cuero de chancho” y estar enfocada en su trabajo.

Pero Magaly Medina no se quedó callada. Fiel a su estilo, la ‘Urraca’ le dedicó varios minutos en su programa del miércoles 14 de mayo para poner en evidencia lo que, según ella, Sofía intenta negar por vergüenza: que ha retomado una relación con el hombre que alguna vez la humilló públicamente.

Para Magaly, la historia entre Sofía y Álvaro no es nueva. Recordó que hace varios meses ellos mismos dijeron estar “reconstruyendo su familia” y que el exalcalde de La Molina nunca ha dejado de referirse a Franco con familiaridad, llamándola recientemente “mi gringa” en redes y entrevistas.

“Si tú no tuvieras nada con tu marido, él no te va a nombrar con un artículo posesivo. Mi gringa. Aquí estoy con mi gringa. Estamos bien”, lanzó la conductora. La periodista también fue tajante al afirmar que Sofía no puede seguir jugando a la ambigüedad ante los medios.

Sofía Franco responde sobre declaraciones de Magaly Medina y ella le dice: “Se avergüenza”

Mientras Paz de la Barra no oculta su cercanía con ella, incluso enviando saludos públicos a quienes la critican, Franco responde con frases evasivas como “estoy enfocada en mis cosas” o “viajo mucho, no tengo tiempo para el amor”.

Esto, para Magaly, es una muestra clara de que la exconductora no quiere asumir públicamente que ha retomado su vida sentimental con alguien que fue duramente cuestionado por su comportamiento pasado.

“Yo creo que en el fondo tiene un poquito de vergüenza, de la censura, de las críticas y de los comentarios que va a escuchar porque es deprimente ver a una mujer que alguna vez ha sido maltratada, humillada públicamente por su pareja y que ahora lo acompaña como incondicional, celebrándole todo”, criticó.

Lejos de justificar el comportamiento de Paz de la Barra, Magaly centró su discurso en la incoherencia de Sofía Franco al intentar desmarcarse públicamente de una relación que, según las pruebas, continúa.

“Cuando la enfrentan con una pregunta de ‘¿estás sola o no estás sola?’, ella quiere dejar todo en una especie de signo de interrogación”, remarcó. Para la periodista, la falta de franqueza de Franco solo refleja su incomodidad con las consecuencias sociales de haberse reconciliado con un hombre que le generó tantos problemas en el pasado.

Además, la figura de ATV apuntó que si realmente no tuviera ningún vínculo sentimental con el exalcalde, Franco ya habría tomado distancia definitiva, e incluso se habría divorciado formalmente. “Hace rato se hubiera divorciado, hace rato estaría por su lado haciendo sus cosas, no compartiendo cámaras, no caminando a su lado mientras él hace campaña”, afirmó.

Incluso ironizó sobre la supuesta nueva etapa laboral de Sofía en Latina, al decir que el programa en el que se ha anunciado su participación será irrelevante, tal como, según ella, ha sido la carrera televisiva de Renzo Schuller en los últimos años. “Hasta él promocionó que ella iba a estar en un nuevo programa... donde pasará desapercibida, como todos los demás que han pasado por ahí”, señaló entre risas. “Yo creo que muy en el fondo, muy en el fondo, se avergüenza”, concluyó sin filtros.

