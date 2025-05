¿Por qué asesinaron a Raúl Celis? Investigación, testigos y amenazas que habría recibido el periodista de Iquitos previo al crimen

Asesinan a periodista de Iquitos cuando iba a su centro de labores | Exitosa

El reconocido periodista Raúl Celis López, figura destacada de la radio Karibeña en Iquitos, fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles cuando se dirigía a su lugar de trabajo. El violento crimen se registró en la cuadra 7 de la calle Brasil, en la intersección con la calle Fanning, en el centro de la capital loretana. El hombre de prensa se encontraba a bordo de un mototaxi, cuando fue sorprendido por dos presuntos sicarios, quienes lo ultimaron de tres disparos en la nuca.

Según testigos, los asesinos iban encapuchados y se desplazaban en una motocicleta de la que descendió uno de ellos para disparar a quemarropa contra el comunicador. Minutos antes del ataque, el periodista se había detenido a comprar un periódico. El mototaxista que lo transportaba y con quien trabajaba hace muchos años, identificado como Luis Chumbe, relató que intentó escapar al escuchar los disparos, lo que provocó que el vehículo volcara. “Pensé que también me iban a matar”, declaró conmocionado.

“A media cuadra una moto viene y nos cierra. Ellos frenan y yo hago zig zag cuando veo que el pasajero de atrás se baja, pensaba que era un asalto, pero cuando se baja, hace el disparo”, detalló y agregó que intentó ayudarlo, al pensar que solo se encontraba herido. Sin embargo, ya era tarde.

Raúl Celis fue asesinado cuando se dirigía a su centro laboral.| Fotocomposición: Infobae Perú

Henry Sánchez, colega de Celis López, fue uno de los primeros en llegar al lugar del asesinato. Detalló que al inicio creyó que se trataba de un accidente, pero al acercarse reconoció a su compañero y al transportista, quien le narró lo ocurrido. Este asesinato a plena luz del día ha conmocionado a la comunidad de Iquitos, generando escenas de pesar e indignación.

Las autoridades mencionaron que existen líneas abiertas de investigación, incluyendo la posible vinculación del asesinato con el ejercicio periodístico de Celis López. Las primeras hipótesis indican que el comunicador pudo haber sido víctima de un reglaje, ya que los sicarios conocían a la perfección la ruta que utilizaba diariamente y, además, eligieron un punto del trayecto con menos presencia de testigos para ejecutar el ataque. Al respecto, la Policía evalúa imágenes de cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables.

Familiares del conductor del el programa Hora Cero arribaron al lugar entre gritos de desesperación y reclamos de justicia. La Policía Nacional resguardó la escena y recogió casquillos de bala como parte de la investigación. Sin embargo, un sector de los vecinos expresó su descontento con el Ministerio Público, cuya tardanza de dos horas para trasladar el cuerpo del periodista a la morgue central generó caos y enfrentamientos en el lugar. “¡Queremos justicia!”, se escuchaba mientras algunos lanzaban piedras y golpeaban el vehículo fiscal.

Uno de los aspectos que más desconcierta a los allegados de Raúl Celis es que el periodista no habría recibido amenazas recientes que indicaran que su vida estuviera en riesgo. “Él no me comentó nada. Era directo, hablaba de políticos, de inseguridad ciudadana y otros temas, pero no mencionó ningún problema. Me sorprende lo que ha pasado”, declaró la productora de Radio Karibeña.

Además, se descartó que el asesinato haya sido un intento de asalto. Según los testigos, tras el crimen, las pertenencias del comunicador, incluido su celular y una mochila, quedaron intactas en el mototaxi donde fue atacado.

“No quedará impune”

A través de un comunicado, el Ministerio del Interior informó que se dispuso de inmediato el despliegue del plan cerco para dar con la ubicación y captura de los responsables. Aunque el móvil del crimen continúa en investigación, las autoridades aseguraron que “no permitirán que este crimen quede impune y encontrará a los autores para ponerlos en manos de la justicia”.