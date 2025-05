Crisis en Pataz obliga al presidente del Congreso a regresar a Perú de su viaje a Estados Unidos: llegaría hoy

Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, cuestionó las recientes declaraciones del prófugo Vladimir Cerrón. (Foto: Congreso de la República)

La crisis de seguridad en Pataz a raíz del hallazgo de los cuerpos sin vida de 13 mineros secuestrados desde fines de abril, ha generado que autoridades a nivel nacional se pronuncien al respecto. Sin embargo, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que viajó a Estados Unidos junto a otros parlamentarios el pasado 3 de mayo, se mantiene en silencio pese a tomar conocimiento de los hechos.

La confirmación del asesinato de los trabajadores de la empresa minera R&R fue suficiente para que el presidente del Congreso modifique su agenda y no fue hasta más de un día después, pasadas las 11:00 p.m. del lunes 5 de mayo, que el Congreso emitió un comunicado al respecto desde su cuenta oficial de X.

El pronunciamiento indica que el viaje fue acordado por la Mesa Directiva del Congreso, conformada por Eduardo Salhuana (APP), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre), y Alejandro Cavero (Avanza País), los días 25 y 30 de abril; y que la delegación de congresistas que viajaron participarán de una Cumbre Internacional de Comercio a la que fueron invitados.

Movimiento migratorio de Eduardo Salhuana muestra que salió del Perú un día antes de que los 13 mineros en Pataz sean hallados muertos.

Pero las actividades de la cumbre no iniciaron sino hasta el lunes 5 de mayo, un día luego del hallazgo de los cuerpos de los mineros y el mismo día que el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, se reunió con la presidenta Dina Boluarte y el gobernador de La Libertad, César Acuña. Ese también fue el día en el que se anunciaron las primeras medidas del gobierno para intentar enfrentar la crisis de inseguridad en Pataz.

Mientras tanto, desde el Congreso, parlamentarios se pronuncian al respecto, pero incluso desde su cuenta oficial de X, Salhuana se mantiene en silencio desde el 3 de mayo, día en el que partió a Estados Unidos.

Congresista Salhuana “ha decidido interrumpir” su viaje

Una clara muestra de que el congresista por Alianza Por el Progreso tiene conocimiento de la situación en la que se encuentra Pataz es que en el comunicado emitido por el Congreso se indica que Salhuana decidió interrumpir su viaje a raíz de lo ocurrido en la provincia de la región La Libertad.

“(...) Ante los últimos acontecimientos, el Presidente ha decidido interrumpir dicha misión de trabajo, y retornar e inmediato el día de mañana al Perú, para atender personalmente los deberes inherentes a su cargo y cumplir con su responsabilidad frente al país”, se indica en el comunicado emitido por el Congreso.

Comunicado del Congreso sobre el viaje de Eduardo Salhuana a Estados Unidos. (Foto: Congreso)

Salhuana acusado de “asesorar” a mineros ilegales

Al ser consultada sobre el viaje del presidente del Congreso, la parlamentaria de la bancada de Honor y Democracia, Gladys Echaíz afirmó que Eduardo Salhuana tendría vínculos con la minería ilegal.

“Él es el asesor de todos los mineros ilegales”, afirmó en contacto con la prensa e indicó que el Congreso tiene una responsabilidad significativa en los hechos ocurridos debido a la aprobación de la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). “Tenemos mucha culpa en el caso Pataz por haber aprobado esa ley del Reinfo. Se les dijo, se les habló; pero primaron otros intereses”, expresó.

Promueven moción de censura contra el ministro Gustavo Adrianzén

Desde el Congreso también se ha promovido una moción de censura contra el titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, a quien señalan como responsable político por haber puesto en duda la veracidad de la información relacionada con el secuestro de los trabajadores en Pataz.

Gustavo Adrianzén puso en duda la veracidad del secuestro de 13 mineros en Pataz el pasado 30 de abril. (Video: PCM)

“Se recibieron audios que presuntamente daban cuenta de estos secuestros, pero hasta la fecha no tenemos denuncias. Ahora mismo estoy revisando si algo más ha llegado y no tengo variación. No tenemos noticias de que se haya producido el hecho. Patrullas del Ejército y de la PNP están coordinando con las comisarías locales, y se continúa el patrullaje en los puntos críticos del distrito de Pataz. Se ha recibido información extraoficial de terceros no identificados que reiteraría la inexistencia de este hecho”, expresó entonces el ministro de Dina Boluarte.