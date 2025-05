Taxista fue baleado en parque de Independencia y manejó herido hasta comisaría para pedir ayuda

Sicarios disparan a mototaxista y víctima maneja herido hasta comisaría - América Noticias

Un taxista fue baleado cuando se encontraba estacionado en el parque Huáscar, conocido también como Chalpón, ubicado en la zona de Tahuantinsuyo, en Independencia. La víctima estuvo en los alrededores con dos amigos, una mujer y un hombre, quienes salieron ilesos del ataque.

Las cámaras de seguridad del distrito registraron todos los pasos del sicario, quien llegó caminando y a pocos metros sacó su arma para dirigirse directamente al auto. Al llegar, disparó hasta en tres oportunidades y huyó. En su escape, se sacó la capucha y la dejó tirada.

Al ser baleado, la víctima identificada como Brandon Lindo Susano (27) manejó hasta la comisaría de esta zona, la cual se ubica a solo dos cuadras. En esta dependencia policial, fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital Cayetano Heredia.

De acuerdo con la información de América Noticias, los vecinos narraron que en varias ocasiones autos se estacionan en los alrededores, pero piden mayor seguridad en este espacio.

Independencia: hombre es baleado cuando estaba estacionado|Latina Noticias

“Ha llegado y le ha tirado un plomazo. Mi hermano, cuando recibió la bala, avanzó hasta la comisaría. Ahorita está inconsciente, le han hecho dos operaciones y solo le han quitado una bala, quedan dos balas”, señaló el hermano de Brandon.

La familia pide que se identifique y ubique al sicario que disparó en contra de su ser querido en pleno estado de emergencia. Por su parte, la comisaría señaló que el caso ya está siendo investigado, pero que estará a cargo de la dependencia de Independencia.

Realizan actividad para apoyar a taxista

La familia del joven se ha reunido y realiza una actividad para que puedan cubrir los gastos médicos en el hospital. De esta manera, piden apoyo a sus amigos con la finalidad de reunir el dinero ante los gastos adicionales.

“Mi hermano está luchando entre la vida y la muerte, él no reacciona. Está respirando gracias a un aparato. Lo único que está esperando son los tres días que debe estar en observación para que no haya una hemorragia. No ha dicho que no se podrá hacer nada", declaró a Latina Noticias.

Atentado en Independencia: joven queda herido tras recibir tres impactos de bala| Latina Noticias

Los médicos le han manifestado a la familia que el joven debe presentar una mejora en los siguientes días. Caso contrario, su recuperación será complicada a un plazo corto. Por ello, continuará en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Asesinato en el Callao

En menos de 24 horas, otro caso se ha reportado en el Callao. Un adolescente fue asesinado cuando estaba junto a sus dos amigos en una losa deportiva “El Honguito”. Las cámaras registraron que el joven estuvo sentado cuando por la parte de atrás fue sorprendido por un sicario.

Sus padres se encuentran en el extranjero, por lo cual vivía solo con su abuelo y tenía la intención de continuar sus estudios en Estados Unidos. A pesar de que los vecinos intentaron auxiliarlo, el impacto fue mortal.

Asimismo, la población solicita mayor presencia de las autoridades en la zona frente a la ola de criminalidad que vive el país. Cabe precisar que no es el primer caso que se reporta en la provincia constitucional.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte directamente con la Policía Nacional del Perú llamando al 105

Además, puedes llamar al Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) al 106

También puedes comunicarte con el Cuerpo de Bomberos al 116, especialmente en casos de incendios, rescates o fugas de gas.

Además, en situaciones de desastre natural como sismos o inundaciones, puedes contactar con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI),