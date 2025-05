Estudiante de la UTP fue lanzado desde un puente en Los Olivos: video muestra el preciso momento de agresión

Un estudiante de arquitectura fue arrojado por un grupo de sujetos desde lo alto de un puente en Los Olivos. | RPP

Una grave agresión sufrió un estudiante del quinto ciclo de Arquitectura de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) por parte de un grupo de jóvenes que pertenecerían a otra casa de estudios. Un video revela el preciso momento cuando es empujado desde la altura de la escalera del puente Yanbal, ubicado en Los Olivos.

El miércoles 30 de abril, a la medianoche, un grupo de siete jóvenes había iniciado una gresca contra Rubén Sánchez, quien había acudido a su casa de estudios para reunirse con dos de sus compañeros para un trabajo. Sin embargo, fue interceptado por estas personas, quienes lo arrojaron en presencia de otros estudiantes y lo lanzaron desde esta altura.

Madre presentó la denuncia en la comisaría| Arriba Mi Gente

“Me dicen que son universitarios de la César Vallejo y creo que lo conocen un poco. Me enviaron los videos y veo que mi hijo ha podido estar muerto. En estos momentos lo estaría velando”, mencionó la madre de la víctima, Glasdeni Carlos Manrique, a Arriba Mi Gente.

La Universidad César Vallejo se comunicó con Infobae Perú y desmintió la versión de la madre. A través de una investigación interna, la institución señaló que no tiene registro de que las tres personas mencionadas por la progenitora pertenezcan a su comunidad universitaria.

El joven yacía en el suelo, pero solo fue auxiliado por testigos que evidenciaron el acto. De esta manera, fue trasladado a un centro de salud, donde le indicaron que presenta diversas fracturas.

Rubén Sánchez contó que estaba cruzando el puente junto a sus dos amigos para que regresara a su casa, pero se encontró con estas personas con quienes intercambió palabras. Asimismo, precisó que algunos intentaron separarlos, pero cuando despertó ya había sido trasladado a la clínica.

Fuerte agresión en Los Olivos: estudiantes empujan desde puente peatonal a otro universitario de la UTP| Arriba Mi Gente

“Mi amigo me pasó el dato [de quiénes son], pero sinceramente no los conozco. Me estaba regresando para la casa, estábamos tranquilo y había un grupo, como eran varios, se empezaron a ‘achorar’ y empezó la pelea. [...] Seguían peleando y yo ya estaba en el piso”, manifestó la víctima, quien ya se encuentra en su vivienda.

Roban el celular

La señora Glasdeni precisó que también le habían robado su celular en medio de la gresca. En tanto, un familiar pidió que los agresores se hagan cargo de los gastos médicos, debido a que sus rostros quedaron registrados en los videos grabados por los testigos.

“Fuimos a la clínica alrededor de las 3 de la mañana y a mi sobrino lo encontré inconsciente. La clínica nos salía 2000 a 2300, lo teníamos que sacar y llevar al Hospital de Puente Piedra, porque no había dinero. Lo que pedíamos es justicia, los muchachos tienen que asumir su responsabilidad”, agregó.

Los Olivos: joven es lanzado desde el puente Yanbal| Arriba Migente

En tanto, manifestaron que deben continuar con su atención tras presentar dolor en el brazo. De esta manera, necesitarán realizar más placas. La denuncia recién fue presentada en la comisaría Laura Caller Iberico del distrito luego de obtener los videos que evidencian la agresión.

La familia precisa que los presuntos agresores fueron identificados como Sebastián Alarcón, Junior Mendoza y Máximo Alonso Solis. Mientras tanto, piden a las personas que reconozcan a los que participaron en esta situación lo reporten para que puedan ser intervenidos.

