Ordenan ubicación y captura de Ilan Heredia: informes apuntan que hermano de Nadine también se encuentra en Brasil

Hermano de Nadine Heredia se encuentra prófugo desde el adelanto de sentencia. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Al igual que Nadine, su hermano Ilan Heredia no acudió a la audiencia de adelanto de fallo donde se les condenó por el delito de lavado de activos. Desde entonces, se desconoce de su paradero, hecho por el que el Poder Judicial emitió una orden de captura internacional, tras información de que se encontraría en Brasil.

El pasado 15 de abril, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional declaró culpable a Ilan Heredia y dispuso una pena de 12 años de cárcel. Aunque no ha solicitado asilo ni se le ha visto junto a su hermana, condenada a 15 años por los mismos ilícitos, información del Equipo Especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato refuerza su salida del país.

“Se ha tenido conocimiento de que el señor Ilan Heredia Alarcón no se encuentra en territorio peruano, sino que por el contrario se encuentra en territorio brasileño y como las órdenes de captura son a nivel nacional, el pedido que está realizando el Ministerio Público es que se extienda y que se haga a nivel internacional”, indicó la representante del Ministerio Público quien formuló el requerimiento ante el Poder Judicial.

Dicha información también fue deslizada por el senador brasileño Magno Malta, quien indicó a ATV que el cuñado del expresidente Ollanta Humala “posiblemente ya está en Brasil”. “Las noticias que se tienen es que un hermano de ella ha huido y posiblemente ya está acá”, declaró.

Al respecto, el superintendente nacional de Migraciones, Armando García Chunga, no descartó ni negó la información difundida por los integrantes de la Fiscalía y el funcionario de Brasil. En diálogo con Exitosa, aseguró que no poseen información sobre el paradero y que no han sido consultados ni por el Ministerio Público ni por la Policía Nacional del Perú respecto a este caso.

Por su parte, el periodista brasileño Patricio de la Barra indicó que tampoco existe información oficial sobre el presunto ingreso del hermano de la exprimera dama. “Lo que hay oficial es que Nadine Heredia ingresó a la embajada con su hijo, pero no se ha dicho nada de la posibilidad de que hermano haya ingresado el mismo día”, declaró para el mismo medio.

¿Por qué fue condenado Ilan, hermano de Nadine Heredia?

Ilan Heredia, conocido como el “tesorero en la sombra” de la familia Humala, jugó un papel clave en la trama de corrupción que rodeó las campañas presidenciales de 2006 y 2011 en Perú. Según la sentencia judicial, los fondos que manejó provenían principalmente del Gobierno venezolano y de los 3 millones de dólares canalizados a través de la Caja 2, el sistema de pagos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht. Su labor incluyó la creación de una lista de falsos donantes para simular aportes a las campañas, según detalló el fiscal Germán Juárez Atoche. Además, Heredia manipuló documentos para que los supuestos aportantes, quienes posteriormente negaron haber realizado contribuciones, figuraran como responsables de los pagos.

El fscal Germán Juárez solicitó emitir la orden de captura captura internacional contra Ilan Heredia. Foto: Composición Infobae Perú

De acuerdo con la jueza Nayko Coronado, durante la campaña presidencial de 2006, el Partido Nacionalista recibió 1′574,057 soles en aparentes aportes. Este dinero fue camuflado mediante declaraciones falsas de los supuestos donantes. Heredia también ocultó fondos adicionales destinados a actividades proselitistas a través de contratos ficticios. Un ejemplo de ello fue la creación de la ONG Prodin, utilizada para disfrazar el origen de los recursos.

Según el fiscal Juárez Atoche, su estrategia incluyó la manipulación de documentación para encubrir el origen de los recursos y garantizar que las campañas presidenciales de la familia Humala contaran con financiamiento. Los supuestos donantes, cuyos nombres aparecían en los registros, negaron haber realizado aportes, lo que evidenció la falsificación de las declaraciones. A pesar de la sentencia emitida por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, su paradero es desconocido desde el 25 de marzo, fecha en la que presentó sus alegatos finales ante el tribunal, declarando su inocencia y solicitando su absolución.