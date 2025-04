Menor de 12 años le corta el rostro a adulta mayor por resistirse a intento de robo en Independencia

Un menor de 12 años le cortó la cara a una anciana durante intento de robo en el distrito de Independencia. (Crédito: 24 Horas)

Un violento ataque ocurrido en el distrito de Independencia, Lima, ha dejado consternados a los residentes de la zona. Una mujer de 69 años, identificada como Juana Romero, fue agredida por un menor de edad mientras se encontraba en un parque de la urbanización Naranjal. El adolescente, que no ha superado los 12 años, la atacó con un objeto cortante luego de que ella se negara a entregarle dinero, dejándola con una herida profunda en el rostro.

El hecho sucedió en pleno día, alrededor del mediodía, cuando la víctima se encontraba sentada en una banca del parque, tejiendo. Según los testigos, el menor se acercó de manera agresiva a la mujer, exigiéndole dinero. Ante la negativa de Romero, el joven reaccionó con violencia y la cortó en la cara a la altura del pómulo izquierdo, sin mediar palabra. La mujer, visiblemente afectada por el ataque, logró pedir ayuda a los vecinos cercanos.

Afortunadamente, la respuesta de la comunidad fue inmediata. Los testigos del ataque acudieron rápidamente a socorrer a la víctima, proporcionándole primeros auxilios y ayudándola a llegar a un lugar seguro. Además, los residentes no tardaron en alertar a las autoridades, quienes desplegaron un operativo en la zona para dar con el paradero del agresor.

Menor de 12 años cortó el rostro de una anciana durante intento de robo en Independencia. (Foto: Infobae Perú/24 Horas)

Policía capturó a menor

La Policía Nacional, tras recibir la denuncia, logró ubicar al menor en otro parque cercano a la urbanización Naranjal. El adolescente fue retenido por los agentes, quienes lo trasladaron a la comisaría de Independencia, donde se inició una investigación para esclarecer los detalles del ataque y su posible vinculación con otros hechos delictivos en la zona.

El menor atacante fue identificado como un menor de 12 años, es de nacionalidad venezolana. Según las autoridades, el joven parece estar involucrado en actividades delictivas, ya que no es la primera vez que se le vincula con actos de violencia.

En el momento de su detención, los agentes incautaron varias pertenencias del menor, entre ellas múltiples tarjetas, herramientas y sustancias ilícitas. Estos hallazgos sugieren que el adolescente podría estar involucrado en otras actividades delictivas

Condición de la víctima

A pesar de la gravedad de las heridas sufridas, Juana Romero, la víctima, recibió atención médica en un hospital cercano. La mujer fue trasladada al Hospital Cayetano Heredia para ser tratada por los médicos, quienes informaron que su recuperación avanza.

La víctima, quien fue atendida por los serenos del distrito antes de ser trasladada al hospital, relató con lágrimas en los ojos el momento del ataque. “Le supliqué que no me haga daño, que no tengo dinero, y aún así me cortó el rostro”, mencionó para las cámaras del programa de noticias 24 Horas.

Tras ser capturado, el menor fue llevado ante la víctima, quien, al borde de las lágrimas, lo reconoció como su agresor. La mujer, aún afectada por la experiencia, identificó al adolescente, lo que permitió a las autoridades confirmar su implicación en el ataque.

Implicancias legales

A pesar de su implicación en un delito grave, el menor no será procesado como un delincuente común debido a su edad. En el Perú, la edad mínima para ser considerado penalmente responsable es de 14 años, por lo que el adolescente no enfrenta cargos penales por el momento.

El ataque ha generado gran preocupación entre los residentes de Independencia, quienes exigen más seguridad en las calles. Aunque el operativo de la policía logró dar con el paradero del menor, la sensación de inseguridad sigue siendo un tema constante en la zona. Los vecinos exigen a las autoridades tomar medidas y mayor presenia policial en pleno estado de emergencia.