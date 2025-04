Fuga del penal de Lurigancho: Abogado del reo asegura que su cliente era “tranquilo” y escapó porque “la estaba pasando mal”

John Kennedy Javier Sebastián, reo fugado del penal de Lurigancho, según su abogado, escapó debido al maltrato sufrido dentro del centro penitenciario. Foto: Composición Infobae Perú

Hace tres días, John Kennedy Javier Sebastián, un reo extranjero, logró escapar del penal de Lurigancho y, hasta ahora, las autoridades no han logrado rastrear su paradero. Mientras se intensifican los esfuerzos por localizarlo, su abogado, William Figueroa Alarcón, ha revelado las razones detrás de la fuga.

El reo, quien se había fugado el pasado lunes, protagonizó una peligrosa hazaña. Armado con un cuchillo, amenazó a los controladores de seguridad, burló los controles establecidos, trepó el muro perimetral y logró escapar con rumbo desconocido. El incidente tuvo como consecuencia la detención de tres efectivos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la renuncia de Javier Llaque al cargo de jefe del INPE. A pesar de la gravedad de la fuga, Figueroa Alarcón describe a su defendido como una persona tranquila, lo que sorprendió al abogado.

“Me causó una sorpresa porque cuando yo lo traté siempre fue una persona tranquila. Siempre estaba en la biblioteca, leyendo. Nunca lo vi como alguien violento”, declaró Figueroa Alarcón a RPP, mostrando su asombro ante la situación.

Fuga de penal de Lurigancho se reportó este lunes por la noche

Venezolano se fugó porque era agredido por otros reos

El abogado detalló que tomó el caso de Javier Sebastián en noviembre de 2023, cuando el reo fue sentenciado por un asalto con réplica de arma de fuego en un minimarket en Lince. En ese atraco, el venezolano robó el teléfono celular de la vendedora y el dinero del día. Tras su detención, recibió una sentencia de hasta 10 años de cárcel y la orden de expulsión del país. Según Figueroa, el reo aceptó su culpabilidad y estaba cumpliendo con la condena.

“Él estaba de acuerdo, firmó, aceptó todo y cumplía su condena. En agosto iba a cumplir dos años”, comentó.

En agosto de este año, Javier Sebastián iba a cumplir dos años de prisión. Sin embargo, el abogado reveló que hace tres meses, en su último contacto con el reo, éste le confesó que no estaba pasando por un buen momento en el penal. Aseguraba que los otros internos lo agredían físicamente y le robaban sus pertenencias. Figueroa recordó que, durante la conversación, le preguntó al reo sobre quién lo agredía, y él respondió que se trataba de los nuevos internos.

El abogado destacó que su defendido era conocido por su comportamiento ejemplar dentro del penal, donde trabajaba y dedicaba tiempo a la lectura. “Él trabajaba, tenía un trabajo en el penal y siempre iba a la biblioteca. Era un amante de la lectura”, comentó Figueroa, explicando que Javier Sebastián no era una persona conflictiva.

Las agresiones dentro del penal habrían sido el detonante para que el reo tomara la decisión de escapar. Aunque la versión oficial sostiene que el reo usó un cuchillo para amenazar a los guardias y huir, Figueroa refutó esa información. El abogado consideró que el tamaño físico de su defendido hacía improbable que pudiera haber reducido a tres personas de seguridad.

“John era delgado, dudo que pudiera enfrentarse a tres personas. Además, no tiene los medios económicos para sobornar a los efectivos del INPE”, señaló Figueroa, rechazando la versión oficial de los hechos.

Abogado de reo fugado le pide que se entregue a las autoridades

Figueroa también destacó que no tiene información sobre el paradero de su cliente, quien no cuenta con familiares ni amigos cercanos en Lima, salvo una prima que no lo visitó durante su tiempo en prisión. “No sé dónde estará. Sus números de teléfono se cayeron y no tiene contacto con nadie”, señaló el abogado, quien se mostró preocupado por el bienestar de su defendido.

Finalmente, Figueroa hizo un llamado a John Javier Sebastián, instándole a entregarse a las autoridades. “Si no se entrega, enfrentará un nuevo delito, lo que podría sumarle hasta seis años de prisión”, advirtió el abogado, quien teme que la situación empeore para su cliente si no toma la decisión de entregarse. El letrado subrayó que, aunque su cliente se encontraba en una situación difícil dentro del penal, la fuga solo agravaría su situación legal.