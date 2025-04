Armonía 10 responde a esposa de Paul Flores por demanda en su contra: “Tienen que cumplir con los documentos”

Armonía 10 responde a esposa de Paul Flores por acciones legales en su contra: “Estamos negociando” | América Hoy

El martes 22 de abril, Carolina Jaramillo, esposa y madre del hijo de Paul Flores, sorprendió en redes sociales al anunciar que iniciaría acciones legales contra la agrupación de cumbia tras la muerte de su pareja. Y es que, de acuerdo a su escrito, la orquesta estaría incumpliendo con los beneficios que ella y su hijo heredarían del exvocalista.

En el escrito, afirman que ‘está en juego su legado, su dignidad como artista y los derechos de su familia’. Sin embargo, sorprenden al expresar que no han llegado a acuerdos con Armonía 10. “Pese a nuestros esfuerzos por alcanzar un acuerdo justo y respetuoso con los representantes de Armonía 10 sobre los derechos laborales pendientes y el uso de su nombre e imagen, lamentablemente no ha sido posible lograr un entendimiento”, agrega en parte del comunicado.

En esa línea, anuncian que tomarán acciones legales en pro de sus derechos. “Con profunda convicción, y sustentados en el derecho que les asiste, informamos que Julia Carolina Jaramillo y su hijo Valentino, como herederos legales de Paul, han decidido iniciar las acciones judiciales necesarias para proteger su legado y sus derechos”, comentan.

Esposa de Paul Flores iniciará acciones legales contra Armonía 10. (Foto: Captura de IG)

Incluso, hacen un llamado a la conciliación, destacando que la justicia y el respeto deben primar. “Consideramos que aún existe la posibilidad de diálogo y conciliación con Armonía 10, pero el tiempo apremia, y no podemos permitir que el olvido o la indiferencia se impongan donde debe primar el respeto y la justicia”, finalizaron.

Representante de Armonía 10 responde

Ante esta publicación, América Hoy se comunicó con Hugo Laurente, representante legal de Armonía 10. El abogado aclaró las razones por las que Carolina Jaramillo y su hijo no han podido cobrar ninguno de los beneficios que dejó el fallecido. Explicó que todo proceso lleva burocracia y al no estar casados y no tener testamento, hace falta una sucesión intestada que aún no se ha entregado.

“Cuando una persona fallece, quienes heredan tienen que tener un documento, no basta con decir que son esposos. Ese documento se llama sucesión, puede hacer testamento, pero cuando no hay testamento sucesión intestada. Ellos están en esos trámites”, mencionó en un inicio.

Representante de Armonía 10 aclara denuncia de esposa de Paul Flores

En ese sentido, aseguró que están negociando los beneficios que recibiría la conviviente y su hijo, sin embargo no pueden hacer más si es que no existe el documento necesario. “Nosotros hemos tenido ya varias reuniones en las que estamos negociando el tema de sus beneficios, pero ellos tienen cumplir también con la parte documentaria y eso recién lo están ordenando. No lo tiene (la sucesión intestada)”, acotó.

Incluso, aseguró que sí tiene comunicación con Jaramillo y que recientemente se han reunido. “Ella es conviviente, pero no tiene ningún documento. Ayer estuve en una reunión con ellos, con la señora Jaramillo y su abogado en Piura”, mencionó el representante legal.

Para terminar, enumeró cuáles serían los beneficios que Carolina cobraría, entre los que está un seguro de vida, un sueldo aún no cobrado y estarían pensando en ofrecerles un evento para obtener las ganancias completas para la familia.

“Lo que les corresponde es el seguro vida ley, hay una quincena que se está debiendo y luego ponernos de acuerdo sobre cualquier otro monto o beneficios que se puedan dar, por ejemplo se estaba pensando en que ellos iban a organizar una fiesta y nosotros poder apoyarlos”, especificó Hugo Laurente.

Representante de Armonía 10 aclara denuncia de esposa de Paul Flores

Incluso, cuando le dijeron que la partida de Paul Flores pudo representar un gran gasto para la familia, él destacó que la empresa fue la que se encargó de cubrir todos los gastos del funeral, por lo que la familia no habría tenido problemas económicos con eso. “Nosotros como empresa hemos cubierto todos los gastos de funeral, en su integridad”, finalizó.