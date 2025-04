Javier Masías genera polémica con su mensaje sobre la muerte del Papa Francisco y responde a las críticas

El Papa Francisco y su discurso más emblemático: "Hagan lío"

El mundo entero se despertó con una lamentable noticia este 21 de abril, el fallecimiento del Papa Francisco, quien dejó un profundo legado en la Iglesia Católica y en la vida de millones de personas. En medio de esta pérdida, Javier Masías, jurado de El Gran Chef Famosos y conocido crítico gastronómico, compartió sus pensamientos sobre el impacto del sumo pontífice y sus expectativas para el futuro pontífice, generando rápidamente una ola de reacciones en redes sociales.

Como cabeza de la Iglesia, el Papa fue una figura fundamental en la historia reciente, especialmente para Latinoamérica, región en la que dejó una huella imborrable por sus mensajes de inclusión y justicia social.

El mensaje de Javier Masías

En su cuenta oficial en X (anteriormente conocida como Twitter), Javier Masías no tardó en compartir su reflexión sobre la partida del Papa Francisco. En su mensaje, destacó la importancia de la figura papal para los latinoamericanos y expresó su esperanza en que el siguiente representante continúe con el legado renovador de su antecesor.

“Fui católico hasta mi adolescencia y por ello conozco el innegable impacto de la figura papal en la vida de cualquier latinoamericano. Ojalá el nuevo Papa tenga el mismo espíritu renovador, autocrítico e inclusivo que esta parte del mundo reclama, independientemente de su credo”, escribió Javier Masías.

Este mensaje, aunque bien intencionado, desató rápidamente una serie de reacciones divididas en la red social. Por un lado, varios usuarios aplaudieron las palabras de Javier Masías, resaltando su reflexión sobre el papel del Papa Francisco en la sociedad.

Javier Masías se pronunció tras la muerte del Papa Francisco, pero recibió críticas de los usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, hubo quienes interpretaron el mensaje de forma diferente, llevándolo al plano político, acusando al crítico de mezclar ideologías con el papel religioso del Papa. Un comentario en particular subrayó: “Dilo sin miedo, ni vergüenza: ‘Espero que el siguiente Papa, también sea zurdo’”.

La aclaración de Masías

Fiel a su estilo directo y claro, Javier Masías no dudó en responder a las críticas, dejando en claro que su mensaje no tenía nada que ver con inclinaciones políticas. “La derecha también puede ser renovadora, autocrítica e inclusiva. Son virtudes humanas, son para todos. Buen día”, sentenció el crítico gastronómico, buscando poner fin al malentendido y reafirmando que su comentario no estaba relacionado con ideologías políticas.

Según Masías, su mensaje se refería a las características humanas que él valoraba en el Papa Francisco, como su apertura al cambio y su disposición a la autocrítica, virtudes que considera necesarias para cualquier líder, independientemente de su posición política.

Javier Masías respondió a críticas. Latina / X.

Javier Masías fue criticado en Semana Santa

Este no es el primer incidente en el que Javier Masías genera controversia en las redes sociales. En la pasada Semana Santa, el crítico gastronómico también fue protagonista de una discusión pública tras publicar un mensaje en su cuenta de X que muchos usuarios interpretaron como una burla hacia las tradiciones religiosas.

“Gracias por no existir y dejarme Lima para mí solito”, escribió Masías, lo que provocó una ola de críticas, especialmente de personas que consideraron que estaba haciendo una falta de respeto hacia los creyentes.

Ante la fuerte reacción de los usuarios, Masías aclaró que su mensaje no estaba dirigido a cuestionar la existencia de Dios, sino que se refería a la calma que sentía al ver cómo muchos limeños salían de la ciudad durante las festividades religiosas, dejando la ciudad más tranquila y habitable.

Javier Masías

“Digo ‘gracias por no existir’ y algunos creyentes asumen que hablo de Dios. Lo que quise decir no es que Dios no exista, por más que lo piense, sino que agradezco a toda la gente que sale de Lima y deja la ciudad más habitable”, explicó en un intento por poner fin a la polémica.

No obstante, a pesar de sus esfuerzos por aclarar sus palabras, Javier Masías continuó siendo criticado. Esta vez no fue la excepción, el integrante de El Gran Chef Famosos sigue siendo un personaje polarizador que genera tanto apoyo como rechazo.

Javier Masías