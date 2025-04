Magaly Medina bromea con Ignacio Baladán por su nueva rutina de padre: “Antes te amanecías en fiestas”

Magaly Medina bromea en vivo con Ignacio Baladán por su nueva rutina de padre. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Este 17 de abril, los flamantes padres primerizos, Ignacio Baladán y Natalia Segura, fueron los invitados de Magaly Medina en Magaly TV La Firme. Durante la entrevista vía zoom, la conductora de ATV aprovechó la ocasión para hacer algunas bromas sobre la nueva rutina dl exchico reality como papá, destacando la notoria transformación del uruguayo desde sus días de fiesta.

Magaly no perdió oportunidad para recordar los tiempos en los que Ignacio se hacía famoso por su participación en fiestas interminables. “Pensar que antes te amanecías en las ‘parties’. Antes llegabas a tu casa trayendo el pan, ahora ni sales de tu casa”, le dijo, lanzando una risa contagiante que hizo que la entrevista fuera aún más amena.

Ignacio Baladán, quien ha sido un personaje conocido por sus días de farra y su personalidad extrovertida con guapas modelos, tomó las palabras de Magaly con humor. Reconociendo su pasado fiestero, Baladán compartió cómo ha cambiado su vida desde que se convirtió en padre:

“Mi turno de dormir es de 12 de la noche a tres de la mañana, y de ahí sigo de largo todo el día”, explicó sobre la nueva dinámica en su hogar con su bebé recién nacido. A pesar de las noches sin descanso, el pastelero admitió que está disfrutando de esta nueva etapa y aseguró que está “súper bien, súper feliz”.

La conversación también incluyó algunas palabras para su pareja, Natalia Segura, quien acompañaba a Baladán durante la entrevista. Magaly Medina, sin filtros, se dirigió directamente a Segura y le dijo: “Tú lo has domesticado. Lo has reeducado. Quién iba a decir que iba a estar en ese plan de papá tan comprometido”. Las palabras de Magaly resaltaron el cambio positivo que ha experimentado Baladán desde que comenzó su vida como padre, lo que fue bien recibido por los presentes.

“Tú lo has domesticado. Lo has reeducado. Quién iba a decir que iba a estar en ese plan de papá tan comprometido. Nosotros, que cubrimos espectáculos y viéndolo ahora corriendo de un lado a otro, pendiente de la llegada del bebé, me parece algo lindo”, agregó la periodista.

La entrevista no solo fue un momento de risas y bromas, sino también un reflejo del cambio y la madurez que ha experimentado el ex chico reality. Los padres primerizos compartieron detalles sobre su experiencia, desde los desafíos de las primeras noches sin dormir hasta las emociones de criar a su primer hijo juntos.

Ignacio Baladán dedica emotivas palabras para su bebé

Ignacio Baladán no pudo evitar emocionarse tras pasar su primer día como papá junto a su esposa, Natalia Segura, y su recién nacido, Lucca. A través de sus historias de Instagram, el ex chico reality compartió con sus seguidores lo que significó para él este momento tan especial, agradeciendo a todos por el apoyo que recibieron durante los meses de embarazo de ‘La Segura’.

“Es inexplicable lo que viví hoy. Gracias a todos por los mensajes que nos enviaron. Ahora, Natalia está descansando, y Lucca también está dormido”, expresó Baladán, visiblemente emocionado. Sin embargo, reconoció que la jornada no ha sido nada fácil para él, revelando que apenas ha podido comer. “No pude comer ni almorzar hoy, solo me estoy comiendo unas almendras que me traje”, contó entre risas.

Con estas sinceras palabras, Baladán mostró su lado más tierno y comprometido, revelando cómo ha sido este inicio de su nueva vida como padre. Entre sonrisas y gestos de cansancio, no pudo dejar de expresar lo afortunado que se siente por la llegada de su hijo y por contar con el apoyo incondicional de su familia y seguidores.

El ex pastelero y su esposa, Natalia Segura, continúan compartiendo sus momentos como familia en sus redes sociales, y este emotivo mensaje fue una prueba más de la felicidad que siente Baladán al iniciar esta nueva etapa en su vida.

Ignacio Baladán y Natalia Segura se convirtieron en padres. (Foto: Captura de IG)