Canciller Schialer no podría ser censurado por dar salvoconducto a Nadie Heredia, afirma exministro González Olaechea

Censura al canciller por salvoconducto a Heredia violaría la convención internacional, advierte exministro.

Ante la solicitud de asilo, el gobierno de Dina Boluarte le entregó el salvoconducto, permitiendo que Heredia saliera de la embajada brasilera. Esta acción fue duramente criticada por el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, el fiscal Rafael Vela, quien calificó la medida del Ejecutivo como un “irrespeto a la majestad del Poder Judicial”, ya que Heredia Alarcón ya tenía una pena impuesta.

Además, varios congresistas expresaron su desacuerdo con la decisión de otorgar el salvoconducto. Juan Burgos, de Podemos Perú, consideró que esta acción está fomentando la “corrupción y la impunidad”.

Nadine Heredia ya se encuentra en Brasil

Pero, ¿era posible que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte se negara a otorgar el salvoconducto a Nadine Heredia? Según el exministro Javier González Olaechea, el Ejecutivo actuó conforme a lo establecido en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual Perú y Brasil son parte.

“La Convención dice que, una vez producida la solicitud de asilo, el estado solicitado para el asilo, en este caso Brasil, tiene todo el derecho de calificar, evaluar y pronunciarse, otorgando o no otorgando el derecho de asilo. Y no está obligado, en ningún caso, a ofrecer información ni a la Cancillería peruana ni a la opinión pública peruana”, explicó en RPP.

Asimismo, el exministro señaló que, aunque el Congreso de la República puede evaluar una interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, por el salvoconducto otorgado a Heredia, una censura al canciller sería una violación de la convención internacional.

Nadine Heredia - Lula da Silva

“Es posible que la Representación Nacional, con las firmas que establece el reglamento del Congreso, interpele al señor canciller de la República. Lo que no creo que sea posible, porque la Cancillería ha cumplido formalmente con la convención suscrita por ambas partes, otorgando el salvoconducto, al cual estaba obligada. Ahora bien, en ambos casos, tanto en la concesión del asilo como en el otorgamiento del salvoconducto, ha habido algo de celeridad, pero no podría ser censurado. No debería, siendo una instancia política de control, el Congreso de la República podría censurarlo, pero estaría en abierta violación de la Convención y priorizando aspectos políticos que, en el fondo, no corresponderían”, concluyó.

Confirma intento de asilo de Vladimir Cerrón

En otro punto, el excanciller González Olaechea señaló que los servicios de inteligencia podrían haber establecido una vigilancia a la embajada de Brasil desde antes de conocerse la solicitud de asilo. Además, recordó un episodio con el prófugo Vladimir Cerrón durante su tiempo como ministro.

“Cuando era canciller de la República, me despertaron muy temprano, creo que era un sábado o un domingo, desde la Dirección General de Asuntos Globales de la Cancillería, que es el enlace con los servicios de inteligencia. Me pidieron autorización para proporcionar los números de las placas de los automóviles de la embajada de Bolivia, ya que tenían conocimiento de que el señor Cerrón estaba en camino de asilarse”, reveló.

Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, permanece prófugo de la justicia peruana desde el 6 de octubre de 2023

Cabe recordar que en diciembre de 2023, varios medios de comunicación informaron sobre un presunto intento de Vladimir Cerrón de llegar a la embajada de Bolivia. En ese entonces, Cerrón Rojas llevaba dos meses prófugo de la justicia.

La respuesta del líder de Perú Libre no tardó en llegar y, como es habitual, publicó un mensaje en sus redes sociales, negando su intento de escapar a Bolivia.

“Cada necedad que tenemos que leer en las redes, cada mentira que se fabrica para engañar al pueblo, solo expresa la desesperación de quienes ven amenazado su poder malhabido”, escribió.

Vladimir Cerrón se pronunció luego de conocerse que buscaba llegar a la embajada de Bolivia en Lima.