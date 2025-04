Patricia Chirinos plantea toque de queda en el Callao “para ganar tiempo” ante posible guerra de bandas: “No es cosa de juego”

Congresista Patricia Chirinos plantea toque de queda en el Callao ante amenazas de guerra de bandas criminales. | Fuente: Canal N

En el marco del paro de transportistas contra la criminalidad que se desarrolló hoy, jueves 10 de abril, en Lima y Callao, la congresista Patricia Chirinos propuso imponer un toque de queda en la provincia constitucional como medida urgente frente al aumento de la violencia.

Chirinos afirmó que la situación en el Callao ha llegado a niveles críticos, tras los recientes asesinatos y enfrentamientos que, según indicó, están vinculados a organizaciones criminales que operan en esa zona del país, y que ha desatado una serie de presuntas amenazas de bandas chalacas a extranjeros. Desde su experiencia como exalcaldesa del distrito chalaco de La Perla, advirtió que el conflicto entre bandas delictivas podría derivar en una “guerra de sangre”.

Imagen referencial de una guerra de bandas. (Composición: Infobae Perú)

“Ahí se viene una guerra. Recuerden que yo he sido alcaldesa en La Perla, he sido autoridad 20 años seguidos en el Callao. Conozco de cerca cómo trabaja la delincuencia y lo que ha hecho el día de hoy no es cosa de juego”, declaró ante los medios.

En ese sentido, señaló que un toque de queda por regiones sería una forma de contener temporalmente la situación mientras el Ejecutivo adopta medidas estructurales. La parlamentaria precisó que la propuesta no constituye una solución definitiva, pero permitiría “ganar tiempo”.

“La única solución en este momento sería ganar tiempo. ¿Ganar tiempo de qué manera? Poniendo un toque de queda por regiones, donde haya más álgido el índice delincuencial, en este caso empezando por el Callao”, aseveró.

Por el momento queda descartado el toque de queda en el Perú (Actualidad Empresarial)

Amenazas de bandas del Callao a ciudadanos extranjeros

La congresista alertó sobre la aparición de amenazas explícitas por parte de bandas criminales contra ciudadanos extranjeros, luego de que en las últimas horas circularan varios videos en los que se observa a presuntos delincuentes portando armas de diversos tipos y lanzando advertencias directas.

“Hemos visto varios videos de anoche y de hoy en la mañana, en que los líderes de las organizaciones criminales del Callao están con sed de venganza y han amenazado directamente a los extranjeros”, indicó.

Chirinos sostuvo que estos mensajes se producen como respuesta a los recientes enfrentamientos entre agrupaciones delictivas, lo cual demostraría una escalada peligrosa en la violencia. Según señaló, las bandas estarían buscando un “enfrentamiento directo a manera de defensa”.

La congresista alertó sobre la aparición de amenazas explícitas por parte de bandas criminales contra ciudadanos extranjeros. - crédito Colprensa

“Las organizaciones criminales en el Callao ahora ya están buscando un enfrentamiento directo. Lo que está pasando en el Callao con todas estas últimas matanzas y asesinatos ha desatado una reacción de las bandas”, declaró ante la prensa.

La advertencia de la parlamentaria coincide con la difusión de múltiples publicaciones en redes sociales que alertan sobre una inminente “guerra de bandas”. En estos mensajes, dirigidos a ciudadanos extranjeros, se anuncian represalias y supuestas acciones para “defender al pueblo” frente a ataques de organizaciones delictivas foráneas.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno para que tome en serio la gravedad de los hechos y actúe antes de que se agrave aún más la situación en la provincia. “Todavía está a tiempo, señora Boluarte. No es una solución definitiva, pero el toque de queda puede darle un margen para actuar con su gabinete”, concluyó.

No habrá toque de queda en Lima durante estado de emergencia, según decreto de urgencia. (Foto referencial: Andina)

Críticas a la presidenta Boluarte por inacción frente a la criminalidad

Durante su intervención, Chirinos cuestionó con dureza el accionar del Gobierno frente a la inseguridad. Acusó a la presidenta Dina Boluarte de no asumir un liderazgo efectivo ante la ola de violencia que afecta a diversas zonas del país. “La señora Dina Boluarte no está haciendo absolutamente nada por la seguridad en el Perú entero”, declaró, criticando que el Ejecutivo se base en cifras que no reflejan la situación real de la criminalidad.

“La población sabe que no es realidad. Se llenan simplemente de estadísticas y mentiras, diciendo que han reducido el índice de criminalidad y delincuencia cuando todos saben que eso no es cierto”, aseveró la legisladora.

Patricia Chirinos aseguró que otros 20 congresistas apoyarían la vacancia contra Dina Boluarte.