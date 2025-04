Moisés Vega, exintegrante de Hermanos Yaipén, anunció que se separó de su esposa, pero ella no sabía nada

Moisés Vega anunció que se separó de su esposa. (Foto: Captura de IG)

El cantante de cumbia Moisés Vega sorprendió al anunciar públicamente el fin de su matrimonio con Flavia Gómez, con quien contrajo matrimonio en marzo de 2024. La noticia fue difundida a través de un comunicado publicado en sus redes sociales el pasado 5 de abril, causando revuelo entre sus seguidores y en el ámbito artístico. No obstante, lo que más llamó la atención fue la reacción de Gómez, quien aseguró haberse enterado de la ruptura por medio de terceros, ya que fue bloqueada de las redes del artista.

Moisés Vega, conocido por su paso en la agrupación Hermanos Yaipén, donde compartió escenario con reconocidas figuras como Christian Domínguez, Ángelo Fukuy, Erick Elera y Jonathan Rojas, explicó en su comunicado que la decisión fue tomada “por mutuo acuerdo” y que ambos padres priorizarían el bienestar de su hija de tan solo siete meses. “El público debe saber que, por mutuo acuerdo, junto con mi aún esposa, hemos decidido separarnos. Lo hacemos con respeto y pensando en el bienestar de nuestra hija”, escribió el cantante, solicitando también que se respete la privacidad de los involucrados.

Moisés Vega anuncia que se separó de su esposa, pero ella no sabía sobre esta decisión. (Foto: Captura de IG)

Sin embargo, esta versión fue rápidamente desmentida por Flavia Gómez, quien dos días después emitió un extenso comunicado en su cuenta de Instagram, donde expresó su sorpresa y malestar por la forma en la que se enteró de la ruptura. “Estoy tan sorprendida como muchos de ustedes, amigos y familiares, que han sido testigos de nuestro amor”, indicó inicialmente. Luego, reveló que se enteró del comunicado por terceros, ya que fue bloqueada en las redes sociales del cantante, impidiéndole tener acceso directo al mensaje.

“Lamentablemente, la persona que maneja sus redes me bloqueó, así que no pude leerlo directamente”, agregó. Flavia también cuestionó la urgencia y el momento del anuncio público. “No entiendo el apuro repentino de mi aún esposo o de quien maneja sus redes sociales para anunciar esto públicamente”, escribió, dando a entender que no hubo diálogo previo y que no estaba al tanto de la decisión final.

La joven madre de familia finalizó su mensaje dejando en claro que esta sería su única declaración al respecto, por respeto a su hija y a su proceso emocional. Enfatizó que, pese a lo sucedido, mantendrá su atención centrada en el bienestar de la menor y en salir adelante con fortaleza.

¿Cómo se hizo conocido Moisés Vega?

Moisés Vega es un reconocido cantante peruano que ha construido una sólida trayectoria en la escena musical gracias a su talento y versatilidad. Desde muy joven mostró una inclinación por el canto, lo que lo llevó a integrarse en agrupaciones locales. Inició su carrera artística en el género de la salsa, participando en grupos como ‘Solución del Callao’ y ‘Clase Juvenil’, donde comenzó a dar sus primeros pasos dentro de la industria musical del país.

No obstante, fue en la cumbia donde encontró su mayor proyección artística. Su incorporación a la reconocida agrupación ‘Papillón’ marcó un punto de inflexión en su carrera, ganándose el cariño del público con interpretaciones de canciones populares como “Qué pasó” y “Triste payaso”. Gracias a su carisma en el escenario y su potente voz, Moisés Vega se consolidó como una figura importante en el panorama musical peruano.