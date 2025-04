Martín Vizcarra pide al TC que “a la brevedad posible” anule su inhabilitación para postular en las Elecciones 2026

Exmandatario busca seguir en carrera electoral, aunque pesan sobre él dos inhabilitaciones. (Foto: Andina)

El expresidente Martín Vizcarra solicitó al Tribunal Constitucional (TC) que “a la brevedad posible” elimine la inhabilitación de 5 años que le impuso el Congreso para poder postular en las Elecciones Generales 2026.

En un escrito dirigido a la presidenta del TC, la magistrada Luz Pacheco Zerga, al que accedió Infobae, Vizcarra le recuerda al organismo que la audiencia se llevó a cabo hace más de un mes, el 20 de febrero.

También saca a colación la “necesidad de tutela urgente” toda vez que la presidenta Dina Boluarte ya convocó a Elecciones Generales y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el cronograma electoral.

“Solicito respetuosamente al colegiado que usted preside se sirva emitir sentencia, declarando fundada la demanda en todos sus extremos y se restituyan mis derechos políticos a la brevedad posible, toda vez que en autos se ha comprobado los actos lesivos cometidos por el Congreso de la República en mi agravio”, se lee en el documento.

Escrito de Martín Vizcarra al Tribunal Constitucional.

No obstante, incluso si el TC falla a favor de Vizcarra y deja sin efecto la inhabilitación de 5 años que se le impuso por no declarar que tenía acciones en la empresa C y M Vizcarra cuando ejercía como ministro de Transportes y Comunicaciones de PPK, aún tendría impedimentos para presentarse como candidato en los comicios del próximo año.

Por ejemplo, sobre el exmandatario recae una segunda inhabilitación para ejercer cargos públicos por haberse vacunado irregularmente con dos dosis de la entonces candidata a vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm, así como solicitar que también se apliquen dichas dosis a su esposa y hermano.

El amparo con el que busca anular dicha sanción también se encuentra en el Tribunal Constitucional; sin embargo, según confirmó Infobae, aún no se ha convocado a audiencia.

No está de más mencionar que el Congreso impondría una tercera inhabilitación contra Vizcarra. Esta vez sería de 5 años por el cierre del Parlamento en 2019. La mayoría congresal insiste en querer sancionar al exmandatario y sus exprimeros ministros pese a que el TC validó la disolución del Poder Legislativo.

Martín Vizcarra y el JNE

La Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas del JNE excluyó al expresidente Martín Vizcarra del padrón de afiliados del partido Perú Primero, organización política que él mismo fundó. Esta medida responde a una solicitud presentada por Luis Miguel Caya, exconsejero regional de Moquegua, quien argumentó su pedido en un fallo previo del Tribunal Constitucional (TC).

De acuerdo con la consulta detallada de afiliación, el exmandatario fue excluido del padrón debido a las Resoluciones Legislativas N° 020-2020-2021-CR, emitida el 16 de abril de 2021, y la N° 016-2021-2022-CR, del 12 de mayo de 2022. Estas disposiciones, aprobadas por el Congreso, establecen restricciones específicas para que Vizcarra no pueda ocupar ningún cargo público, lo que incluye su participación en procesos electorales.

Se infiere que el ROP del JNE atendió la solicitud de Luis Miguel Caya sin correr traslado a Vizcarra ni convocar a una audiencia para escuchar a la defensa del exmandatario.

“Ya estamos acostumbrados a este tipo de ataques y persecución política constante de los grupos políticos que están acostumbrados a manejar el poder en nuestro país. Este no es una decisión burocrática. Esto es parte de una estrategia política mayor donde los grupos económicos de poder y los grupos políticos que manejan nuestro país no quieren permitir que el pueblo defina el futuro del país en las elecciones del próximo año 2026″, dijo Vizcarra en respuesta a la medida adoptada por el JNE.

Expresidente se refirió a su desafiliación por parte del JNE. | Óscar Vásquez

Seguidamente, advirtió que no permitirá que “un grupo de políticos frustren esta expectativa y esta esperanza” que, afirma, representa su agrupación política.

“Por eso le digo a los militantes de Perú Primero y a todos los simpatizantes que creen en nuestra propuesta, que creen en Martín Vizcarra, que vamos a salir de este problema, que ya a través de las instancias, que, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a revertir esta inhabilitación abusiva. Y tengan la seguridad que el próximo año seremos candidato a la Presidencia del Perú y ustedes el pueblo, el soberano, son los que definirán quién será su próximo gobernante”, sentenció.