Ricardo Mendoza revela que no se casará con Katya Mosquera: “No es lo mío”

Ricardo Mendoza, conocido por su irreverente humor, sorprendió a sus seguidores de ‘Hablando Huevadas’ en el que reveló que no se casará con su novia Katya Mosquera, tal como había anunciado recientemente.

La inesperada revelación dejó a todos con la boca abierta, ya que el comediante peruano había dejado entrever, en un principio, que estaba preparando su matrimonio con Mosquera. Sin embargo, en una declaración que tomó por sorpresa a sus fanáticos, Ricardo Mendoza optó por cancelar esos planes y reveló que lo que realmente deseaba era seguir su pasión y hacer un show en lugar de casarse.

En un video compartido en sus redes sociales, el popular ‘Richavo’ se muestra alistándose para lo que parecía ser su boda con Katya Mosquera, pero de repente, cambia de opinión y hace una llamada urgente a su compañero de ‘Hablando Huevadas’, Jorge Luna.

Con tono decidido, le confiesa: “No me voy a casar. No es lo mío, quiero seguir mi corazón... ¿por qué mejor no hacemos un show el 1 de abril de Hablando Huevadas? Mi pasión...”

La respuesta de Jorge Luna no se hizo esperar: “Bueno hermano, creería que lo tienes que pensar bien, ¿no? Es una decisión difícil. Huev**n, si eso te hace sentir mejor, yo siempre estaré contigo. Tranquilo”, dijo Luna, demostrando su apoyo a la decisión de su amigo, aunque con un toque de humor.

En el video, también se puede ver que ‘Jorgito’ habría intentado impedir el matrimonio de su amigo mediante un ritual con un chamán, en una escena cargada de humor y sarcasmo, propia del estilo de los comediantes.

Video promocionando los shows en vivo de ‘Hablando Huevadas’

A pesar de lo que inicialmente pudo parecer un giro en la vida personal de Ricardo Mendoza, este video resulta ser parte de la promoción para su próximo espectáculo. A través de esta inesperada “revelación”, Mendoza aprovechó la oportunidad para promocionar su show el 1 de abril en el Teatro Canout de Miraflores. Como es habitual en Hablando Huevadas, todo formaba parte de un acto de comedia, con el mismo toque irreverente y humorístico que caracteriza al programa y a sus presentadores.

Lo que realmente subyace en este video es la habilidad de los comediantes para jugar con las expectativas de su audiencia, generando un momento de tensión y sorpresa, solo para convertirlo en una brillante jugada publicitaria. A lo largo del video, Mendoza y Luna mantienen su tono cómico y juguetón, y aunque la situación parece seria al principio, la audiencia pronto se da cuenta de que todo es parte del espectáculo.

Ricardo Mendoza y la romántica pedida de mano a su novia

Ricardo Mendoza compartió con sus seguidores el anuncio de su compromiso con su novia Katya Mosquera. El comediante, conocido por su irreverencia, compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje en el que revelaba que había pedido la mano de Mosquera.

A través de una publicación en Instagram, Ricardo mostró la fotografía del momento exacto en que le propuso matrimonio, emocionando a sus seguidores y desatando una ola de reacciones positivas en las redes sociales.

El compromiso del comediante, aunque inesperado, generó mucha admiración por su sinceridad al expresar su amor. En su mensaje escribió: “Estoy muy feliz de compartir contigo este momento, @katya.mosquera. Es jodido que entres en mi mundo, no es un mundo ‘habitual’, pero me has sabido entender y yo a ti”.

Ricardo Mendoza comparte tierna propuesta de matrimonio con emotiva dedicatoria a su novia: "Vamos por esta aventura juntos".

Con estas palabras, Mendoza reconoció que su vida no es sencilla, pero que Katya ha sabido adaptarse a ella de manera excepcional.

La declaración de Ricardo Mendoza en su publicación no solo estuvo llena de amor, sino también de reflexión sobre la intimidad y la importancia de tener un refugio emocional en pareja.

“Muchos más retos se nos vienen encima, más como siempre te digo y diré: Lo más bonito de nuestros días es que llegamos a casa a sentirnos seguros y en compañía”, escribió.

Esta frase, cargada de sinceridad, reveló una faceta de Mendoza menos conocida por su público: la de un hombre sensible y profundamente enamorado.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de sus seguidores fue una metáfora poética en la que el comediante expresó lo que sentía por su futura esposa. “Sí, eres una mujer de color; del color hermoso que me da tu amor y me llena de agua tibia que calma los pesares, cansancio y preocupaciones que me trae el cotidiano”, expresó Mendoza, destacando el valor de la identidad de Katya y cómo su amor se convierte en un refugio para él.

