Le robaron su camioneta en Miraflores, lo extorsionaron y lo estafaron con 14 mil soles: “La PNP sabe todo”

Fuente: Latina TV

Un robo y una estafa han sumido en la desesperación a Donato Fernández, un conductor que, el pasado 20 de marzo, fue víctima del robo de su camioneta Hilux en Miraflores. A su angustia inicial se sumaron las llamadas extorsivas que recibió poco después del incidente.

En diálogo con Latina Noticias, el propietario relató que ese día había ido a pasear con su madre, de 90 años, a un parque del distrito, considerado uno de los más seguros de Lima. “Me demoré una hora con mi madre y, cuando llego, suena la alarma. Me doy cuenta de que se están llevando la camioneta”, contó. Indicó que, inmediatamente, intentó pedir ayuda a serenazgo y a la policía, pero sin éxito. “Si me hubieran ayudado, esta camioneta no salía del distrito”, afirmó, visiblemente indignado.

Al día siguiente del robo, Fernández comenzó a recibir llamadas telefónicas de los delincuentes, quienes, bajo amenazas de desmantelar su vehículo, exigieron 15 mil soles a cambio de devolverlo. “Me dijeron que iban a partirlo, a desmantelarlo. Comencé a dudar, pero me dieron dos números de cuenta y deposité 14 mil soles. Me prometieron que el carro me lo entregaban el sábado por la noche”, explicó.

Sin embargo, el afectado refirió que pasó horas buscando el vehículo en diferentes puntos, bajo indicaciones de los delincuentes, aunque nunca lo encontró ni recibió ninguna explicación. “Estuve buscando toda la noche, me dieron diferentes lugares y puntos, y hasta la fecha no me han entregado ni la plata ni el carro”, lamentó.

Donato Fernández fue víctima del robo de su camioneta Hilux el 20 de marzo en un parque del distrito, considerado uno de los más seguros de Lima

De acuerdo con la televisora, el caso es actualmente investigado por la División de Investigación Criminal (Depincri) de Chorrillos. Sin embargo, el abogado Mario Arribas, quien representa legalmente al afectado, denunció que el parte policial no aparece de manera oficial en el sistema. Además, indicó que uno de los implicados en el robo fue detenido, pero puesto en libertad horas después.

“Tenemos, por un lado, hurto agravado, que tiene pena privativa de hasta ocho años, y extorsión, con condena de hasta 15 años. (...) Ha sido detenida la persona que cobró esos 14 mil soles en varias armadas, pero la pusieron en libertad y no han subido la denuncia”, declaró el letrado.

Fernández, por su parte, se mostró impotente ante la falta de resultados. “Me encuentro sin mi herramienta de trabajo. Me dedico al transporte y, justamente, me dejaron en la calle con mi madre. Ahora, después de todo esto, ¿para qué estoy denunciando si no tengo respuestas? La Policía Nacional sabe todo, saben dónde está la camioneta. Es su responsabilidad actuar”, expresó.

El propietario, que aún está pagando el vehículo, aseguró que tuvo que endeudarse para pagar a los extorsionadores. “Pido a las autoridades que hagan su trabajo, es su función, tienen que cumplir con eso, por favor”, invocó. La comuna miraflorina no ha emitido un comunicado sobre el robo, pese a que anteriormente dos hombres fueron drogados, les robaron más de S/ 50 mil y los abandonaron en Ate.

El caso es investigado por la División de Investigación Criminal (Depincri) de Chorrillos, aunque el abogado de Fernández denunció que el parte policial no aparece en el sistema

Según la Coordinadora por la Inversión y el Trabajo (CIT), organización especializada en la elaboración y ejecución de proyectos de políticas públicas y de fortalecimiento institucional, Miraflores es el cuarto distrito más seguro de Lima, un ranking en el que está incluido Magdalena (1), San Isidro (2), San Borja (3) y Barranco (5).

Dato

A la fecha, la PNP tiene a disposición de los ciudadanos la Central de Emergencias, que funciona las 24 horas del día. Para denunciar un delito o la violación de alguna norma, solo es necesario marcar el 105. Además, la institución policial ofrece dos números de WhatsApp para facilitar las denuncias: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir directamente a la comisaría del distrito para realizar la denuncia correspondiente.