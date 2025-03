Audiencia de prisión preventiva contra ‘Marianito’ se verá este lunes 31 de marzo: Fiscalía pide nueve meses

Mariano Altamirano, presunto autor del asesinato de Paul Flores. Fotocomposición: Infobae Perú

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos, a través de su Cuarto Despacho, solicitó una medida de prisión preventiva por nueve meses contra Mariano Altamirano, conocido como ‘Marianito’. La solicitud será analizada el lunes 31 de marzo desde las 11:00 horas. El joven de 21 años, también acusado del asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, es investigado por el presunto delito de tenencia ilegal de municiones.

Este procedimiento será clave para determinar si Altamirano deberá permanecer bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes, ante la necesidad de garantizar el desarrollo adecuado del proceso judicial y evitar posibles riesgos de fuga o interferencia en las investigaciones. Este tipo de medida cautelar es común en casos donde se considera que existen elementos suficientes para justificar la privación de libertad del acusado mientras se esclarecen los hechos.

Cabe mencionar que el joven con antecedentes graves como extorsión, fraude informático, receptación y robo agravado, afronta una detención preliminar por siete días por el mismo hecho, dado que durante su intervención, llevada a cabo el 24 de marzo, las autoridades policiales incautaron un arma de fuego cargada con siete municiones, así como varios paquetes de estupefacientes.

La PNP analiza la implicancia de Mariano en el asesinato de Paul Flores. | Foto: Infobae Perú

Aunque la Policía Nacional del Perú, la presidenta Dina Boluarte y el premier Gustavo Adrianzén han vinculado a ‘Marianito’ como el autor de los disparos contra el bus de la conocida agrupación musical, los cuales alcanzaron y acabaron con la vida del vocalista Paul Flores, el Poder Judicial aclaró que el pedido de detención y prisión no está vinculado al caso.

“A pedido de la Fiscalía, el Poder Judicial ordena 7 días de detención preliminar contra Mariano Antonio Altamirano Ramos, por los delitos de tenencia ilegal de armas y T.I.D. En audiencia no se evaluó su presunta vinculación con la muerte del cantante de Armonía 10, tal como lo presentó la PNP ante la prensa”, comunicó la autoridad judicial en redes sociales.

¿Por qué se vincula a ‘Marianito’ con el asesinato de Paul Flores?

El caso tomó un rumbo decisivo tras la detención de tres sujetos abordo de un vehículo de color negro, presuntamente el mismo que siguió al bus de la agrupación durante el ataque. Los detenidos fueron identificados como Jorge Reyes Miranda, alias ‘Jorgito’; Constantino Carrión Robles, alias ‘Tino’; y Berli Santisteban Apaza, alias ‘Berli’.

Según reportes, la Policía comenzó a seguir a Mariano Altamirano luego de que ‘Jorgito’ proporcionara información que lo implicaba directamente en el ataque. Este testimonio inicial fue el punto de partida para las investigaciones que llevaron a la captura de Mariano y al hallazgo de pruebas que, según la PNP, lo relacionan con el crimen. Entre ellas, que dio positivo a la prueba de absorción atómica, la cual garantiza que realizó disparos con un arma de fuego días antes de ser capturado por las autoridades.

Mariano Altamirano, de 10 años, habría confesado que sí estuvo en el vehículo de los atacantes de Armonía 10 | Foto captura: PNP

Durante su primera comparecencia ante el Poder Judicial, Mariano reiteró su inocencia y acusó a la Policía de haber manipulado las pruebas en su contra. Según su versión, tanto el arma como la droga hallada en su poder no le pertenecían y fueron ‘sembradas’ con el objetivo de incriminarlo. No obstante, según una fuente policial, después de haber negado su implicancia ante el Poder Judicial, Mariano confesó haber estado en el auto de los atacantes de Armonía 10, pero asegura que él no fue quien disparó.

En ese marco, proporcionó identidades de otros cómplices, incluyendo al presunto verdadero asesino, las cuales deberán ser corroboradas y contrastada con las imágenes del hecho. Sin embargo, continúa siendo el principal sospechoso al ser considerado el brazo armado de ‘El Monstruo’ e imputársele el reglaje a negocios como mercados, tiendas, tragamonedas, paraderos de transporte público y a artistas.