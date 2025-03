“Pedro Castillo me dijo cierra el Congreso y saca a todos”: La fuerte confesión que generó que Willy Huerta pierda los papeles

Excomandante general PNP declaró ante el Poder Judicial. | Exitosa

Raúl Alfaro, excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), declaró este jueves 27 de marzo que el Pedro Castillo se comunicó con él para darle instrucciones específicas. Durante su exposición en el juicio oral por presunta rebelión, sostuvo que el entonces presidente le ordenó cerrar el Congreso, impedir el ingreso de cualquier persona al recinto y detener a la fiscal de la Nación, así como intervenir las instalaciones del Ministerio Público.

El exjefe de la Policía también reveló que Castillo solicitó reforzar la seguridad de sus familiares, así como la de la entonces primera ministra Betssy Chávez y el ex primer ministro Aníbal Torres, quien en ese momento se desempeñaba como asesor del mandatario. Ambos exfuncionarios se encuentran actualmente procesados por su presunta participación en los hechos relacionados con el intento de golpe de Estado.

“El presidente [Pedro Castillo] me dice: ‘General, cierre el Congreso. Saque a todos los que están adentro, no permita que nadie ingrese, intervenga a la fiscal de la Nación y la Fiscalía y dé seguridad al domicilio del señor Aníbal Torres, de la premier Betssy Chávez y al domicilio de sus padres. Yo le respondí: ‘Señor presidente, ¿cuál es el motivo para intervenir a la fiscal de la Nación y el cierre del Congreso’”, declaró.

Según el testimonio del excomandante, Castillo respondió que los detalles le serían proporcionados por el entonces ministro del Interior, Willy Huerta. Sin embargo, Alfaro no especificó si llegó a recibir más información al respecto.

La declaración de Raúl Alfaro complica la situación de Pedro Castillo y Willy Huerta. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La reacción de Huerta, quien se encontraba en la sala, no se hizo esperar. Luego de culminar con su declaración, el exministro se levantó de su asiento y acusó a Alfaro de mentir en su testimonio. “Tiene que saberse la verdad. El señor es un mentiroso”, exclamó Huerta. Estas palabras provocaron la intervención inmediata del juez supremo José Neyra Flores, presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, quien le exigió respeto hacia el testigo.

“¿Cuál es la verdad de lo que el señor dice? El señor fue sacado de la Policía por mentiroso. Al señor lo han botado... El Español...El señor es un mentiroso....El señor no tiene credibilidad”, insistió Willy Huerta.

“Señor Huerta, tenga la bondad de sentarse. Usted tiene tres abogados para que canalicen su información. La verdad va a ser lo que resulte en esta sentencia. Señor Huerta, usted no puede exaltarse así y ofender a los testigos porque de esa manera no se le va a restar credibilidad a nadie. Tenga la bondad, sino vamos a disponer su expulsión de la sala de audiencias. No puede comportarse así”, sentenció el magistrado.

Exministro del Interior se mostró visiblemente incómodo por las declaraciones del excomandante Raúl Alfaro. | Poder Judicial

“Se abrazaron luego del golpe de Estado”

Dentro de los llamados a testificar también se encontró la periodista Cintya Malpartida. Durante su testimonio ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema mencionó que fue convocada por Betssy Chávez para realizar una entrevista al entonces mandatario. Sin embargo, al llegar al lugar, se le notificó que en lugar de una entrevista, se trataría de un mensaje dirigido al país. Mencionó que, tras declarar el cierre inconstitucional del Congreso y anuncar un régimen de excepción, Pedro Castillo fue abrazado por el expremier Aníbal Torres y la entonces presidenta del Consejo de Ministros.

“Termina (el mensaje a la Nación), (Pedro Castillo) se para, sale por el lado derecho con dirección a Aníbal Torres. Se abrazan entre ellos por unos segundos. Luego con la señora Betssy Chávez también. Ella se acerca dónde estaban ellos, se abrazan. Luego, juntos, Aníbal Torres con el presidente se acercan a los ministros Willy Huerta y (Emilio) Bobbio y conversan”, indicó la periodista de TV Perú.