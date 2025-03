PNP disparó contra vehículo chileno en persecución en Tacna: conductor herido y un detenido tras el operativo de Aduanas

El operativo incluyó disparos a las llantas del vehículo, cuyo conductor resultó herido y fue trasladado a un centro de salud. (Radio Uno)

Un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la región de Tacna culminó con la detención de dos personas tras una persecución que incluyó disparos y maniobras de evasivas en vías urbanas. El incidente se originó cuando efectivos de Aduanas detectaron el ingreso irregular de una furgoneta con placa chilena JP-WZ-19 al territorio peruano por pasos no habilitados. La negativa de los ocupantes del vehículo a detenerse ante el aviso de las autoridades desató una operación de intercepción que se extendió hasta la Avenida Los Ángeles, cerca al UTP de la provincia.

La intervención policial comenzó cuando el vehículo fue avistado en la Avenida Celestino Vargas. Pese a las señales de alto dadas por los efectivos, el conductor aceleró y emprendió la fuga.

Durante la persecución, las unidades de la PNP y Aduanas solicitaron apoyo de refuerzos. La furgoneta fue seguida por varios kilómetros hasta llegar a la zona de Los Ángeles, donde se registró un enfrentamiento. “Bueno, este es un vehículo que supuestamente estaba saliendo. Se presume que estaba saliendo de Tacna tomando la ruta de la Celestino Vargas, con dirección a Chiñe, donde fue advertida por Aduanas”, declaró el fiscal Ángel Gutiérrez.

El conductor del vehículo intentó maniobrar para evitar la captura, pero, tras una serie de disparos dirigidos a las llantas de la furgoneta, esta terminó por detenerse en plena vía. Durante la intervención, el chofer resultó herido por un proyectil de arma de fuego y fue trasladado a un centro de salud. Su acompañante fue detenido “bueno, hemos conocido que el sujeto responde al nombre de Elmer Andrés Gómez Flores, peruano con nacionalidad chilena”, informó un agente en el lugar.

Operativo en curso y hallazgos preliminares

Aduanas detecta una furgoneta chilena ingresando a Perú por un paso no autorizado. (Composición: Infobae 7 Capturas de pantalla)

Luego de la detención de los involucrados, personal de Aduanas y la fiscalía llevaron a cabo el registro vehicular. Sin embargo, tras la inspección preliminar, no se encontraron mercaderías ilegales en el interior de la furgoneta. “Van a hacer recién el registro vehicular. Todavía me tienen que dar cuenta de eso y una vez que concluyan este daré información de eso”, señaló el fiscal Gutiérrez, pero hasta el momento no se encontró nada dentro del vehículo.

Además, se identificó la presencia de un segundo vehículo en la persecución, conocido en la jerga del contrabando como “liebre”. “Justamente en la persecución es donde me dan cuenta que también para evitar que este vehículo sea capturado por la policía y Aduanas, ha intervenido un vehículo a los que conocen como liebre. Las liebres tienen el objeto de impedir que la policía pueda capturar al vehículo que es perseguido”, explicó el fiscal.

La camioneta gris, identificada como el segundo vehículo involucrado, intentó bloquear el paso de los efectivos policiales. Durante el enfrentamiento, también fue intervenido un tercer sospechoso, aunque su situación legal aún está en evaluación por parte del Ministerio Público.

Afectación a la infraestructura pública

Un poste de media tensión fue derribado, causando un apagón en varias zonas de Tacna. (ELECTROSUR S.A. )

En paralelo a la persecución, un poste de media tensión resultó dañado por uno de los vehículos que se cree que es uno de los “liebres”, lo que generó una interrupción en el suministro eléctrico en las zonas de Pocollay, Calana y Pachía. La empresa Electrosur S.A. informó que sus brigadas acudieron al lugar para realizar las labores de reposición. “Nuestro personal sigue en la zona realizando trabajos de reposición de poste chocado en Calana para restablecer el fluido eléctrico. Las labores concluirán en dos horas aproximadamente, dado que se trata de una estructura de media tensión”, comunicó la empresa.

El incidente generó congestionamiento vehicular y la presencia de un contingente policial que acordonó la zona para facilitar las diligencias. El coronel Rubén Pinto, jefe del operativo, indicó que se está recopilando información sobre los detenidos y las circunstancias en que se produjo la persecución. “La persecución ha durado varios minutos y se ha requerido el uso de fuerza para neutralizar la huida”, declaró el oficial.

El Ministerio Público y Aduanas continúan con la investigación para determinar si existía un cargamento ilegal relacionado con el presunto caso de contrabando. Se espera que en las próximas horas se esclarezca el motivo de la fuga y la participación de los implicados.