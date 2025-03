Luis Fernando Rodríguez se pronuncia ante imágenes de Pamela López besando a salsero: “Tomó las riendas de su vida”

Luis Fernando Rodríguez se pronuncia ante imágenes de Pamela López con salsero: “Tomó las riendas de su vida” | Willax

Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’, se pronunció sobre las recientes imágenes de Pamela López, captadas por las cámaras del programa Amor y Fuego, en las que la empresaria aparece acompañada por el salsero Paul Michael, miembro de la agrupación Combinación de la Habana. A pesar de los rumores que surgieron sobre una posible relación, Rodríguez aclaró que ambos mantienen una relación de amistad y mostró su apoyo hacia López, quien está atravesando un proceso de reconstrucción personal tras una relación tormentosa.

El empresario aprovechó la ocasión para hablar sobre el pasado difícil de Pamela López, quien salió recientemente de una relación de 13 años marcada por la violencia física y psicológica. Rodríguez expresó que, a raíz de lo que ella vivió, la empresaria tiene todo el derecho de rehacer su vida y encontrar la felicidad. “Pamela ha sufrido mucho, salió de una relación muy larga de 13 años donde fue víctima de violencia física, psicológica, así que en estos momentos tiene derecho a rehacer su vida”, manifestó.

A pesar de la atención mediática que han generado las imágenes de López con Paul Michael, Luis Fernando Rodríguez dejó claro que lo más importante es apoyar a su amiga en su proceso de sanación. “Lo que menos hacer es juzgar o crucificar a alguien”, indicó, haciendo énfasis en que las personas deberían valorar la fortaleza de Pamela y su capacidad para superar los traumas del pasado.

El empresario también destacó el cambio significativo que ha experimentado Pamela López. Según él, ya no es la misma mujer dependiente o vulnerable, sino una persona fuerte que ha tomado el control de su vida. “Ya no es esa chica débil o dependiente, en este momento es una persona fuerte, que depende de sí misma, que tomó las riendas de su vida, es lo que deberíamos valorar”, expresó. Sin embargo, ha dejado en claro que no conoce personalmente al nuevo saliente de su amiga, aunque afirma que son muy cercanos.

Con su intervención, Luis Fernando Rodríguez reafirmó su lealtad hacia Pamela López, subrayando que, más allá de las especulaciones, lo que realmente importa es que ella esté en un buen lugar emocionalmente y que pueda continuar adelante. En sus palabras, la amistad y el apoyo mutuo son fundamentales para que las personas puedan superar las dificultades y encontrar su camino hacia el bienestar.

Pamela López y Paul Michael son captados cariñosos en discoteca

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, y Paul Michael, cantante de la orquesta Combinación de La Habana, fueron fotografiados juntos en una discoteca, mostrando una evidente cercanía y complicidad. En las imágenes, se les ve disfrutando de la noche, bailando y besándose, lo que ha generado especulaciones sobre un posible romance entre ambos. Este evento ha marcado la primera aparición pública de la pareja, que hasta el momento había mantenido su romance en privado.

A pesar de que en su encuentro en el local La Casa de la Salsa intentaron no llamar la atención, sus gestos de cariño no pasaron desapercibidos. Este momento se suma a otro encuentro previo, el 19 de marzo, en un restaurante del Callao, donde también se les vio afectuosos. Aunque no han confirmado oficialmente su relación, las imágenes de ambos han alimentado los rumores en torno a su vinculación sentimental.

Paul Michael, conocido en el ámbito musical como “El Chalaquito”, es un joven salsero de 26 años que había estado en una relación con Sofía, con quien tiene una hija y con quien incluso había planes de matrimonio. Por su parte, Pamela López ha estado en el ojo público debido a su vida personal, especialmente por su vínculo con el futbolista Christian Cueva y sus apariciones en eventos sociales. El reciente encuentro con el salsero parece haber dado un giro a su vida amorosa, generando tanto sorpresa como especulaciones entre sus seguidores y la prensa.