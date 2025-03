Beto Ortiz increpó a la mamá de Macarena Vélez por criticar su físico: “Fatal decirle eso a tu hija” | Panamericana

Macarena Vélez fue la tercera invitada de ‘El Valor de la Verdad’ y sorprendió con sus duras revelaciones sobre su vida privada. Uno de los momentos más tensos de la noche fue cuando en la pregunta dos del programa le consultaron si es que su madre le decía que era gorda, a lo que la exchica reality dijo que sí.

Según explicó, cuando era una adolescente comía por ansiedad debido a los problemas que tenía en su hogar. Sin embargo, alguna vez su madre le dijo que se veía subida de peso, según ella, con la intensión de que dejara de comer, pero estas palabras la hirieron.

“Mi mamá me lo dijo una vez y me sentí súper mal, me dolió”, señaló al respecto la exchica reality con la voz entrecortada. Sin embargo, su madre se justificó asegurando que consideraba que su mensaje era el correcto para que su hija mejorara su aspecto físico.

En ese momento, Beto Ortiz, visiblemente indignado, le pidió explicaciones a Milagros Montoya por estas palabras hacia su hija. Aunque Macarena era una chica que hacía mucho deporte, la inestabilidad en su casa la llevó a tomar este tipo de decisiones con los alimentos.

“Para que ella se diera cuenta y dejara de comer tanto, porque comía mucho, salía del deporte y comía demasiado”, dijo Milagros, justificando la razón por la que llamó gorda a su hija. Ortiz la sorprendió y le reveló a la madre de la modelo que, por sus palabras, la joven se convirtió en bulímica, pues no tenía las fuerzas para controlar su ansiedad.

“Pasó de comer mucho a padecer bulimia. Tú le dijiste gorda y se volvió bulímica. ¿qué tal eso?”, dijo el periodista, mientras la madre de familia se quedó sorprendida. Milagros aceptó las consecuencias de sus actos: “Eso es lo malo de a veces de decirle algo que no está bien”.

“De decirle gordos a los hijos”, agregó Ortiz al respecto. La madre de Macarena intentó seguir justificando su actuar mencionando que era su propia hija quien quería saber cómo se encontraba: “Ella me preguntaba mamá como me ves”.

Beto Ortiz, en todo momento, se identificó con la vida de Macarena y le recordó que durante toda su vida artística siempre ha sido punto de críticas por su físico, en esa línea, volvió a dirigirse a Milagros: “Es fatal decirle eso a tu hija”. Aunque la madre respondió que solo fue en una oportunidad, el periodista destacó que esa pudo hacer cambios en su vida: “Basta con una. Sin intención también puede hacerse daño”.

Macarena intervino y confesó que le fue muy complicado bajar de peso y no podía dejar de comer o comer menos, por lo que terminó cayendo en el trastorno alimenticio de la bulimia. “Como no me sentía cómoda con mi cuerpo. Seguía comiendo y vomitando”, sentenció la joven.

¿Cuándo dinero se llevó Macarena Vélez en ‘El Valor de la Verdad’?

Macarena Vélez tocó las fibras más íntimas de su vida privada y los problemas personales que ha tenido a lo largo de su existencia. En esta edición del programa de preguntas, la joven habló de su pasado, los abusos que sufrió, su vida amorosa y hasta los problemas que tuvo con sus padres.

Responder un total de 20 preguntas la llevó a ganarse el monto de 25 mil soles, quedándose en el penúltimo nivel de la competencia, pues con solo un cuestionamiento más duplicaba las ganancias. Ya exponiendo todo por lo que muchas veces fue criticada, la exchica reality se mostró tranquila de contar su verdad.