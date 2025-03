Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: ¿cuáles son los pendientes del terminal aéreo que obligaron a la suspensión de su inauguración?

Ministro de Transportes y Comunicaciones señala que aún no tienen fecha de inauguración| RPP Noticias

El informe del Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) concluyó que el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez aún no está al 100 % para operar este 30 de marzo. A poco más de una semana de su inauguración, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones decidió postergar la fecha, pero sin determinar una nueva.

En una conferencia de prensa, sin convocar a Lima Airport Partners (LAP), se indicó que se deberá evaluar la inauguración una vez culminadas las pruebas del terminal. El titular del MTC, Raúl Pérez Reyes, precisó que la concesionaria “está equivocada” y aseguró que la decisión de no invitarlos a la conferencia no debe interpretarse como una falta de cooperación.

“En ningún momento hubo una falta de cumplimiento de contrato en cuanto a las obligaciones establecidas. Hablo desde el lado del ministerio. Nosotros somos respetuosos del contrato. [...] Creo que LAP se equivoca al pensar que el no haber sido invitado a la conferencia de prensa significa que el ministerio no colabora. La conferencia de prensa que hemos convocado es para anunciar una decisión del ministerio con respecto a una serie de observaciones”, señaló.

Aeropuerto Jorge Chávez: fecha continúa en suspenso, según MTC| LAP

De este modo, reafirmó que solo el 99,5 % del aeropuerto está listo y se respetará el contrato. Además, precisó que las rutas de acceso al terminal, a través de los puentes modulares, ya están disponibles. Subrayó que existe la probabilidad de que, en algunos casos, los vehículos puedan ingresar por la avenida Gambetta y otros por la avenida Morales Duárez.

“Lo que está claro es que no está al 100 % para entrar en operación. Ositrán ha sido preciso al señalar que el 100 % no se refiere a la culminación total de la obra. El contrato establece que esta primera apertura es para 30 millones de pasajeros al año. El próximo año, y comenzando en esa fecha, la capacidad deberá aumentar a 40 millones. Habrá una obra en paralelo, pero esta no está vinculada con la inauguración”, explicó.

¿Cuándo será inaugurado el nuevo aeropuerto?

El ministro precisó que aún no se puede establecer una fecha exacta, ya que primero LAP deberá levantar las observaciones y luego se llevará a cabo una reunión para acordar una nueva fecha.

“Una vez que ellos lo hagan, tanto las observaciones de Ositrán como las nuestras y las de Osinergmin, probablemente unos 15 días después de eso se inaugurará el aeropuerto”, anunció el ministro

“En cuanto a las pruebas integrales, la planificación fue compartida desde el 5 de febrero de 2025 con todas las empresas involucradas en la operación, así como con DGAC y Ositrán. La planificación no recibió cuestionamientos y ha sido ejecutada en su totalidad, aunque el nivel de participación de los involucrados no ha sido el óptimo”, se lee en el comunicado de LAP.

Por otro lado, la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, enfatizó que la concesionaria podría ser sancionada si no cumple con la entrega del aeropuerto dentro del plazo establecido.

Foto: Paula Elizalde

Lo que está en observación

El siguiente listado está en observación y deberá ser concluido antes del 30 de marzo para continuar con la inauguración:

El sistema de detección y alarma contra incendios sigue en proceso de integración.

El sistema de control de accesos está en fase de culminación.

El sistema de megafonía y alarma de voz está pendiente de integración.

El sistema de iluminación no ha sido integrado al sistema de control centralizado.

La red local de área se encuentra en la fase final del proceso de sincronización.

Hace falta reparar losetas y retirar estructuras de drywall, las cuales están en proceso de reparación.

No se han culminado los trabajos de jardinería en el aeropuerto.

Los interfonos de los elevadores no han superado el proceso de integración.